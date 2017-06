Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u Dubrovniku je komentirao presudu Arbitražnog suda oko graničnog spora između Hrvatske i Slovenije te krizu u Agrokoru.

"Ne miješamo se u odnose Slovenije i Hrvatske. Uvijek lijepo pričamo, ali opipljivih stvari nema. Smatramo da možemo riješiti stvari, ne mislim da tu ima prevelikih problema, ne treba podizati strasti i to treba da se riješi stručno, a ako se ne možemo dogovoriti, onda idemo na arbitražu", kazao je Vučić u intervjuu za N1 televiziju.

Osvrnuo se i na nedavno gostovanje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović njegovoj inauguraciji.

"Vidjeli ste da sam rekao sve ok za hrvatsko naoružanje, brinite se o svojem nebu i zemlji, a mi ćemo o svojem i razmišljajmo o budućnost. Mi smo sportski narodi, a kad je završen ulazak u EU i NATO, tražili ste neki novi izazov, a i s nama je slično. Mi jesmo kičma odnosa u jugoistočnoj Europi i ako se mi dogovorimo o funkcioniranju, budućnost će biti odlična", kazao je Vučić.

Istaknuo je kako se na summitu u Dubrovniku razgovaralo i o Agrokoru.

"To je za nas nelaka stvar, a mogu misliti kakva je noćna mora za ljude u RH. Jako se bojim za Agrokor i za posljedice svega koje mogu doći. Hrvatskoj po tom pitanju želim puno uspjeha, ali se jako bojim. Na kraju krajeva mora doći do domino efekta. Agrokor je vlasnik i Frikoma i Dijamanta i Mivela, Merkatora S... ali nije samo to, imate srpske proizvođače koji pune police Agrokora i u BiH i u Hrvatskoj i kada se njihovi proizvodi tu ne nađu, onda se to vidi kroz efekte gospodarskog rasta, i tu ćemo tek imati problema, to je šire od Hrvatske", rekao je Vučić.