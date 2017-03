Slučaj s lažnim dnevnicama još je jedan povod za kritike na rad Dinka Cvitana. Glavni državni odvjetnik o čijoj se smjeni već nagađalo, uskoro će pred saborskim zastupnicima tražiti prolaznu ocjenu za svoj rad u 2015. godini. Politika koja ga je birala, nerijetko i kritizirala, o njegovoj smjeni sada govori u rukavicama.

Otkad je prisegnuo politika mu nije dala mira. Dinko Cvitan znao je odgovoriti. "Nije me majka rodila kao glavnog državnog odvjetnika. Ali da ćete meni blatit obraz, a to je jedino što imam - to neću dopustiti", rekao je Dinko Cvitan početkom listopada 2014. godine. Godinu i pol dana kasnije rekao je "Ne želim da politika - da butiga uđe u moju politiku, odnosno, politika u moju butigu, ispričavam se".

Uzrujale bi ga prozivke da štiti interese pojedinaca u nekim slučajevima. "Radim k'o životinja sa svojim kolegama i onda mi se kaže da sam nečiji. Da ae zataškavam navodni nečiji kriminal, o kojem god se kriminalu radilo, e to nije tako!"', rekao je početkom 2017. godine Cvitan o takvim prozivkama.

Iz privatnog sektora - stigao je u tužiteljstvo. Naslijedio je Mladena Bajića s kojim je, kao šef USKOK-a, vodio istrage. Desna ruka Cvitanu sada je Tamara Laptoš s kojom radi na većini predmeta. Pa i na slučaju "lažnih dnevnica".

"Kad mi državnom odvjetniku damo sva prava, ali i odgovornost za pogreške, koji čine onda ćemo vjerojatno dovesti do toga da se više neće voditi suludi postupci koji na kraju završavaju oslobađajućom presudom", smatra odvjetnik Mate Matić.

Cvitanu su otvoreno prigovarali loše rezultate, ali i tajming nekih istraga. On je odgovarao kako ga ne zanima stranačka pripadnost.

"Svi ovi propusti koji se lome preko Cvitanovih leđa propusti su utjecaja politike", smatra Mate Matić, odvjetnik.

Uskoro će Cvitan pred zastupnike s izvješćem o radu, ali za 2015. I ranije se nagađalo da ga žele smijeniti. MOST mu je lani čuvao leđa. Baš kao i oporba - u javnom stavu - sada puno oprezniji.

Posljednja afera zasigurno mu ne ide na ruku.

