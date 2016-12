Grad Zagreb već je drugu godinu zaredom izabran za najbolju europsku adventsku destinaciju u izboru stranice European Best Destinations. Veliko je to priznanje za ekipu koja ga organizira, no s ovogodišnjim su proširenjem broja lokacija i adventskih kućica stigli i neki problemi.

"Znate li koliko mi je bio dnevni promet jedan dan? 39 kuna!", kazao je jedan zakupac. Predstavnici koncesionara pak kažu: "Naravno da preko tjedna i ujutro nema puno posla, no za vikend se traži karta više, posebno za dvorac Djeda Mraza".

Ukazali su nam na to zakupci adventskih kućica na lokaciji kod Zagrebačkog velesajma, gdje se u sklopu Adventa u Zagrebu odvija projekt nazvan Ledena bajka Djeda Mraza. Ističu kako je posjećenost jako loša, za što optužuju organizatore projekta, tvrtku CWG, koja je ondje koncesionar.

Ne bismo li se sami uvjerili, posjetili smo tu lokaciju i vidjeli da je gotovo sasvim prazna. U vrijeme našeg dolaska, u četvrtak oko 11 sati, radile su tek tri, četiri kućice i klizalište koje je ondje postavljeno. Posjetitelja nije uopće bilo, a neki su nam građani potvrdili kako je slično i kasno popodne te navečer. Stoga smo ondje došli i u četvrtak navečer, oko 20 sati. Prizor praktički isti: posjetitelja gotovo da i nema.

U razgovoru s radnicima u kućicama koje su prijepodne bile otvorene doznali smo kako gotovo nikakav program nije organiziran, zbog čega je, smatraju oni, posjet loš. "Posla imaju tek klizalište i dvorac Djeda Mraza, a i to samo u popodnevnim i ranijim večernjim satima. U ovo vrijeme nikad nema gotovo nikoga", rekao je jedan radnik.

Drugi je ustvrdio kako je ovo velika prijevara, jer im je obećano da će biti organiziran niz programa kojima su trebali privući posjetitelje, a da gotovo ništa nije ispunjeno. "Mi ovdje sad moramo držati kućice otvorenima iako nema nikoga, jer ćemo u suprotnom morati platiti penale", dodao je.

Susreli smo i jednog zakupca (podaci poznati redakciji), koji nam je prenio ogorčenje postupcima organizatora. Zamolio je za anonimnost, jer je, kako kaže, jednom zakupcu koncesionar već zaprijetio da će ga izbaciti. "Znate li koliko mi je bio dnevni promet jedan dan? 39 kuna!", kazao je on. Naveo je i kako su i ostali zakupci nezadovoljni te da su nedavno zbog toga imali sastanak s direktorom tvrtke CWG Mariom Škrapecom, no ništa, tvrdi, nije riješeno.

"Nije problem što gubimo sredstva, problem je što nas netko radi budalama", naveo je on i dodao: "Ovo je kao da smo kućice stavili na Mirogoj!". Problematičnim je istaknuo i što je u ugovoru koji su potpisali određeno kako im je radno vrijeme od 10 do 2 sata ujutro (vikendom) te da u suprotnom plaćaju penale od 1000 kuna plus PDV za svaki sat koji nisu otvoreni.

"Iz Porezne uprave su dvaput bili u nadzoru, a prvi put kad su došli kazali su nam da nisu ni znali gdje smo, mislili su da je riječ o adventskim zbivanjima kod Muzeja suvremene umjetnosti. Kakav je to marketing onda?", rekao je on. "U dvadeset dana nije bilo prometa koliko košta zakup za jednu kućicu. Promet ima jedino klizalište", istaknuo je.

Za komentar smo se obratili i tvrtki CWG, iz koje su nas uputili na Maju Lenu Lopatny, koja vodi odnose s javnošću tog projekta. Ona je istaknula kako je od 28. studenog do 10. prosinca na festivalu božićnog stvaralaštva koji se ondje održava sudjelovalo najmanje 1000 djece, a više od 2500 djece posjetilo je dvorac Djeda Mraza. Posjetio ih je i niz osnovnih škola, kao i Udruga slijepih iz Nove Gradiške te niz drugih udruga.

"Sva djeca koja su nastupala na festivalu došla su s roditeljima, dakle bilo je tu i više ljudi", kazala je Lopatny. Dodala je kako su na vanjskoj pozornici nastupali i Gelato Sisters te gitaristički duo Parmać&Šojat. Svaki se dan od 20 sati odvijao program za odrasle pod nazivom "Božićna čagerica" za koji je bio zadužen DJ Tom Black, a svakog su se petka održavali tematski partyji.

"Imali smo sigurno 25.000 posjetitelja. Naravno da preko tjedna i ujutro nema puno posla, no za vikend se traži karta više, posebno za dvorac Djeda Mraza. Neslaganja među zakupcima postoje, no ima i onih koji su zadovoljni", istaknula je Lopatny. Dodala je i kako su za promociju potrošili više od 30.000 kuna i to samo na trima radiopostajama, a tu su još i billboardovi, društvene mreže, objave u medijima...

No zaposlenici i zakupci s kojima smo razgovarali tvrde da se organizatori ne drže dogovorenog programa i da sada praktički nema nikakvih nastupa niti rasporeda događanja, pa tako ni posjetitelja. Kažu da je prvih tjedan do deset dana program donekle i funkcionirao, no da nakon toga praktički nema ničega.

Na koncu nam se javio i Krešimir Višnjan, voditelj prodaje u tvrtki Point-rent, jedan od rijetkih zadovoljnih zakupaca, koji je kazao kako su oni u zakup uzeli klizalište i još dva ugostiteljska objekta te da su zadovoljni prometom. "Jedan nam ugostiteljski objekt radi izvrsno, drugi je lošiji, ali mi ćemo se iduće godine sigurno vratiti na ovu lokaciju", kazao je on. Istaknuo je kako je problem u drugim zakupcima, koji se, kaže on, nisu pripremili pa im zato oni "kradu posao".