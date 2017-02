Stega Tisak ove godine podržava Dane komunikacija u području izrade svih tiskanih materijala festivala i glavni je pokrovitelj natjecanja Young Lions Croatia, zahvaljujući kojem će tim mladih profesionalaca dobiti priliku predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju Young Lions u Cannesu.



Natjecanje u organizaciji HURA-e održat će se u sklopu festivala Dani komunikacija u tri kategorije: Cyber, Design i PR. Bez pomoći direktora i klijenata, svaki tim u roku 24 sata od prezentiranog briefa mora producirati kampanju za neprofitnu humanitarnu organizaciju ili organizaciju civilnog društva koja sve producirane materijale dobiva na korištenje bez naknade, što cijelom natjecanju daje i humanitarni karakter.



"Izuzetno nam je drago što možemo podržati mlade profesionalce na ovakvom natjecanju koje im daje priliku pokazati svoja znanja i vještine te osvojiti čast predstavljanja svoje zemlje na najpoznatijem svjetskom advertising festivalu, a uz sve to i pomoći nekoj od udruga. Vjerujemo kako će natjecanje privući velik broj onih koji žele odmjeriti snage te da će uz našu pomoć postati dio tradicije Dana komunikacija", istaknuo je Marko Štritof, vlasnik i generalni direktor Stega Tiska.



Prijave na natjecanje otvorene su do 15. ožujka, a sve informacije dostupne su na službenim stranicama Dana komunikacija www.danikomunikacija.com, a festival se održava od 30. ožujka do 2. travnja u Hotelu Lone u Rovinju.



Već 25 godina uspješnog poslovanja i široka paleta mogućnosti koje pružaju, pozicioniraju Stega tisak u sam vrh tiskarske industrije u Hrvatskoj i regiji.

Kvalitetu i potencijal Stega tiska prepoznale su brojne najzahtjevnije hrvatske ali internacionalne tvrtke iz Njemačke, SAD-a, Velike Britanije, Italije, Islanda... odabravši ih kao partnera koji kvalitetom, uslugom i poslovnim rezultatima odolijeva i najvećim izazovima.