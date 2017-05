Iskazima optužbe i obrane na osječkome Općinskom sudu u utorak je nastavljeno suđenje u privatnoj tužbi za klevetu koju je bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić podnio protiv novinara i urednika emisije "Bujica" Velimira Bujanca, a završne riječi i izricanje presude najavljeni su za 5. lipnja.

Ranko Ostojić (SDP) je podnio tužbu zbog, kako drži, niza uvreda i kleveta izrečenih u emisiji "Bujica", emitiranoj 25. studenoga 2015. na Osječkoj televiziji, u kojoj se govorilo o stradavanju vukovarskog branitelja Darka Pajičića, za što je prozivan Ranko Ostojić, kao tadašnji ministar unutarnjih poslova, zbog prekomjerne uporabe sile policajaca. U emisiji Bujanec je, među ostalim, Ostojića nazvao "beskrupuloznim ministrom Ostojom Rankovićem" te je u prilogu prenio izjavu Zdravka Tomca "Uzrok zla: Ranko Ostojić i Zoran Milanović, jer njih dva jedini odlučuju bez ikakve političke kontrole" i izjavu Zvonimira Trusića kako su Ostojić i ostali dijelovi tadašnje vlasti hrvatsku policiju pretvorili u dio represivnog aparata za obračun s neistomišljenicima.

U iskazu Ostojić je danas ocijenio kako je u emisiji izrečen niz kleveta i uvreda kako bi mu se okrivljenik osvetio pa je u njoj konstruirao da je on odgovoran za smrt Darka Pajičića iako ministar unutarnjih poslova "ne rukovodi policijom i ne zapovijeda policijskim službenicima". Smatra da je Bujanec povrijedio njegovu čast i ugled kao hrvatskog branitelja, koji se borio za Hrvatsku kako bi bila demokratska i pravna država i da njome "ne bi rukovodili kriminalci", te da nitko nikada nije dokazao da je svojim radom zloupotrebljavao sustav.

Ostojić drži kako ga je Bujanec nazivom "Ostoja Ranković" pokušao diskreditirati kao Hrvata i vrijeđati njegovu nacionalnu pripadnost te imputirati da je srpske nacionalnosti. Tvrdi kako se nakon toga bilo mnogo incidenata u kojima se rabio za njega uvredljiv naziv "Ostoja Ranković" te da je duboko pogođen vrijeđanjima i stalnim diskreditiranjem u toj emisiji.

Iznoseći obranu, Bujanec je rekao kako mu nije bila namjera klevetati i uvrijediti Ostojića, nego pokušati medijski istražiti slučaj Darka Pajičića jer je imao mnogo izvora informacija koji su upućivali na to da s tim slučajem nešto nije u redu. Smatra da u takvim okolnostima kao novinar ne treba automatski vjerovati izvješćima policije, nego to propitivati.



Istaknuo je kako nikada nije rekao da je Ostojić naručio Pajičićevo ubojstvo, nego je prenosio izjave pojedinaca koji su za taj događaj odgovornim smatrali Ostojića i tadašnjeg premijera Zorana Milanovića kao nositelje političke klime koja je dovela do tog incidenta.



Ustvrdio je kako nadimak "Ostoja Ranković" nije nastao na temelju izrugivanja nacionalnosti jer zna da je Ostojić Hrvat, nego pri montaži TV emisije, kada je pri potpisivanju imena privatnog tužitelja pogreškom napisano "Ostoja Ranković", a da ga je htio uvrijediti, nazvao bi ga Zaharije Ostojić po četničkom majoru iz Drugoga svjetskog rata.



Rekao je kako je nadimke davao i drugim političarima, poput Iviću Pašaliću "Herr Flick", Mati Graniću "Očenašek" i Zlatku Canjugi "Crna Guja", ali ga zbog toga nitko nije tužio, a za 1000 emisija "Bujice" dobio je samo četiri tužbe.

Dodao je kako su Ostojića, za različite zloporabe, optuživali i njegovi stranačke kolege i kolege iz Vlade, poput Slavka Linića i Branka Šegona, da privatni tužitelj nikada nije tražio ispravak objavljenih navoda, nego je na svojemu facebook profilu uzvraćao jednako uvredljivim rječnikom, te da ga je smatrao beskrupoloznim jer, kao ni drugi političari, u svojemu političkom ponašanju nije prezao ni od čega da bi ostao na svojoj dužnosti i da bi dokazao da je u pravu.

Četverosatnu glavnu raspravu nekoliko su puta obilježile verbalne polemike Bujanca i Ostojića pa je sudac Ivan Sajter, nakon nekoliko upozorenja da upadicama ne ometa raspravu, u jednom trenutku Bujanca udaljio iz sudnice. (Hina)