Brnos je uhićen u Vodnjanu nakon čega je doveden u prostorije PU istarske, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Policijski službenici su u petak, u poslijepodnevnim satima pronašli i uhitili Danijela Brnosa za kojega se sumnja da je 7. svibnja 2017. godine oko 14:00 sati ispred hotela u Vrsaru pucao u 19-godišnju djevojku i 23-godišnjeg mladića, izvjestila je PU istarska.

Brnos je uhićen u Vodnjanu nakon čega je doveden u prostorije PU istarske, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Podsjetimo, majka Danijela Brnosa molila ga je putem medija prije neki dan da se preda. "Sine, molim te ako ikako čitaš, čuješ, čitaš novine, javi se, daj se, predaj se, neće te nitko ubiti, predaj se jer to se mora riješiti", rekla je tad.

Isto tako, ona vjeruje da su za nastalu situaciju i tragične posljedice krivi i njegova biša djevojka i on. "Ja znam da je moje dijete živac, ja znam da nije moje dijete sjajno, daleko od toga, ja mu ne dam za pravo to što je napravio, ali opet ne dozvoljavam da je samo on kriv, jer nije samo on kriv nego je i ona kriva, za mene pa nek me ljudi osude kako god hoće", smatra Danijelova majka.