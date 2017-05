Istra je pod opsadom policije. I dalje se traga za Danijelom Brnosom, osumnjičenim za pokušaj ubojstva i teškog ubojstva bivše djevojke i mladića koji joj je pokušao pomoći.

Putem medija majka osumnjičenog Danijela Brnosa moli ga da se preda. Policija ispred Danijelove kuće u Vodnjanu dežura danonoćno, no od njega ni traga ni glasa.

"Sine, molim te ako ikako čitaš, čuješ, čitaš novine, javi se, daj se, predaj se, neće te nitko ubiti, predaj se jer to se mora riješiti", vapi njegova majka Dolores Rajačić.

S bivšom djevojkom Danijel se, tvrdi majka, puno svađao. Za razvoj situacije, kaže, krivi su oboje.

"Ja znam da je moje dijete živac, ja znam da nije moje dijete sjajno, daleko od toga, ja mu ne dam za pravo to što je napravio, ali opet ne dozvoljavam da je samo on kriv, jer nije samo on kriv nego je i ona kriva, za mene pa nek me ljudi osude kako god hoće", kaže majka.

Nedugo prije same pucnjave u Vrsaru, Danijela je bivša djevojka prijavila policiji za prijetnje. "Policija je odmah po zaprimanju prijave krenula s mjerama traganja za Danijelom Brnosom. Obzirom da on nije pronađen na adresi prebivališta raspisana je tjeralica za njim", pojasnila je Nataša Vitasović, glasnogovornica PU istarske.

On nije pronađen. Uslijedio je pokušaj ubojstva i teškog ubojstva. Djevojka i mladić koji joj je pokušao pomoći srećom su uspjeli preživjeti napad.

"Srećom sve te ustrijelne rane su nanesene projektilom sa manjom kinetičkom energijom i manjom masom tako da su obje osobe dovežene van neposredne životne opasnosti", ističe kirurg,dr. Rajko Ćelović.

Mladić je danas u popodnevnim satima otpušten iz bolnice dok je djevojka još jučer s traumatologije premještena ORL, gdje se nastavlja liječiti. Sve pod zaštitom policije.

"Ona će se nastaviti liječiti, jer nastale su teške tjelesne ozlijede kod nje, jer to su kažem tri hica u glavu, ali ona je stabilno i za sada nema komplikacija", dodaje dr. Ćelović.

Tko je zakazao? Što ne valja sa zakonom? U teoriji Zakon je kažu u Udruzi Babe dobar, no u praksi pun manjkavosti. I zato je, kažu bitno da se ratificira Istambulska konvencija. Pokrene edukacija svih državnih tijela kojima se prijavljuje nasilje.

"Došlo bi do toga da bi oni kroz edukaciju mogli adekvatnije i brže reagirati na prijave nasilja kako do ovakvih slučajeva kakav se dogodio u nedjelju više ne bi došlo", kaže Marija Ćurić iz spomenute udruge.

No, ima ih na pretek. Samo u protekloj godini prekršajno je za nasilje u obitelji prijavljeno 11.948 osoba. Policija ovim putem poziva i građane imaju li saznanja o kretanju Danijela Brnosa da nazovu 192.