U Varaždinu je noćas mlađa ženska osoba pokušala ubiti 30-godišnjaka.

Glasnogovornica policije Marina Kolarić kazala je za Varaždinske vijesti da je u u četvrtak ujutro oko 3.50 sati 21-godišnjakinja nožem ozlijedila 30-godišnjaka.

"Točno mjesto događaja se uvijek utvrđuje, no pretpostavlja se da se sve dogodilo na poručju oko Drave. Djevojka je nožem ozlijedila 30-godišnjaka koji je zadobio više reznih rana, a pretpostavlja se da se on potom automobilom dovezao do Kumičićeve ulice gdje je pronađen. Policiju je o događaju obavijestila hitna medicinska pomoć", rekla je Kolarić.

Djevojka je na kriminalističkoj obradi, dok je ozlijeđeni muškarac u varaždinskoj bolnici. Težina njegovih ozljeda zasad se ne zna.

Okolnosti koje su dovele do ovog događaja bit će poznate nakon policijskog očevida.