Budućnost nije tako nepredvidiva ako pitate inženjerske proroke iz Mercedesa. Njihovo posljednje snoviđenje čeka nas za koji tjedan na autoshowu u Frankfurtu

Često u razgovoru s raznim likovima iz autoindustrije dolazimo do pitanja kako je to živjeti u budućnosti, stvarati 3 do 5 godina unaprijed automobile i tehnička rješenja. Umjesto dugačkog, razumnog odgovora svi zajedno dobijemo ovo.

Plan za budućnost u prenapučenim gradovima 2030. godina vidite na ovim slikama.

Smart 5. generacije bez vozača stiže po vas i radosno vas pozdravlja slovima ispod prednjeg branika. Dovoljno je samo sjesti i na ekranu odabrati lokaciju na koju želite stići. Gužva, prometni znaci, biciklisti i ostala smetala više nisu vaša briga. Savršeno, zar ne?

U Mercedesu kažu “to je sljedeći logični korak u ljudskoj mobilnosti”. Više nećete biti vlasnici automobila već ćete samo koristiti neku od dostupnih sharing usluga poput trenutne Mercedesove Car2Go koja trenutno broji 2.6 milijuna korisnika u svjetskim gradovima. Prema sličnim predviđanjima ovakve usluge 2025. godine koristit će više od 36 milijuna ljudi po cijelom svijetu.

U to doba autonomna električna prometala 5. generacije trebala bi zujati europskim gradovima.

Ako u Mercedesu žele da i mi Hrvati u tome sudjelujemo, nadamo se da će njihova pametna vozila dolaziti s dodatnom opremom – predefiniranim zaobilaženjem nepoćudno nazvanih ulica i trgova.