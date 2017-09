Šale spremite sa strane, romantični Estonci će vas očarati

U moru futurističkih električnih koncepata ponekad uspijevamo pronaći studije koje spajaju modernu tehnologiju s retro izgledom. Ponovno nam je pod ruke pao jedan takav projekt koji ovoga puta dolazi iz zemlje ne baš poznate po automobilizmu, ali sve snažnije u razvitku novih tehnologija.

Iza romantičnog automobila koji podsjeća na Messerschmitt Kabinenrollera s maskom stare Alfe Giuliette stoji ekipa iz trkaćih tvrtki RSMotorsport i RaceTech koja je svijetu limenih ljubimaca odlučila dati nešto posebno.

Prvo što se uočava kod koncepta naziva Nobe je to da mu ''nedostaje'' jedan kotač, drugim riječima radi se o trokotaču koji na svakom ima po jedan električni motor, od kojih svaki proizvodi 20 KS. S obzirom na izgled, a i pretpostavljenu malu masu, ukupnih 60 KS će biti i više nego dovoljno za normalnu gradsku vožnju.

Autonomija od 160 km će se na prvu mnogima činiti kao neupotrebljivom, no prema riječima Estonaca, Nobe je zamišljen da se drugim, vjerojatno benzinskim ili hibridnim, automobilom kao prikolica ''došlepa'' do periferije, nakon čega se sjeda za električni retro trokotač i vozi urbanim sredinama.

No to nije sve, ova studija krije još jedan zanimljiv detalj, a to je dodatna baterija u prtljažniku koja ima oblik kofera i prenosiva je, a može služiti za pokretanje radija, grijanja i korištenje svjetala ili kao sredstvo za produženje autonomije, u slučaju do kuće ne nedostaje više od 40 km.

Nakon ovoga moramo priznati da su nam se električni automobili lagano počeli uvlačiti pod kožu.