Natjecanja među najbržima, najboljima i najvećima viđamo svakodnevno. Mi donosimo upravo suprotno

Dosada smo pisali o SUV-ovima koji mogu posramiti mnoge sportske automobile i o automobilima koji će najmanje oštetiti vaš džep, no ovoga smo puta pripremili nešto uistinu posebno. Budući da centar pozornosti uvijek odlazi limenim ljubimcima koji su na vrhu, bilo po tome da im treba najmanje sekundi do 100 km/h, imaju najveću konačnu brzinu ili u najkraćem roku mogu proći Nürburgringom, odlučili smo malo pozornosti posvetiti automobilima čije ćete vrline pronaći u praktičnosti, prostranosti ili preglednosti. Međutim, nikako u ubrzanju do stotke jer je ovo TOP 5 modela s najsporijim ubrzanjem koje možete kupiti sutra.

5. Citroën C3 1.2 PureTech

Gradski model francuske tvrtke jedan je od otkačenijih na tržištu i ponajviše osvaja mlađu populaciju, čemu u prilog ide i početna cijena od 84.530 kuna. A mnogim roditeljima vozača početnika bit će drago za čuti da je verzija koju pogoni 1,2-litreni benzinac snage 68 konja s ubrzanjem od 16,3 sekunde jedna od najsporijih u klasi.

4. Ford Tourneo Connect 1.5 TDCi

'Kutijast' dizajn zajedno sa slabašnim 1,5-litrenim dizelašom od 75 KS i masom od gotovo 1.300 kg učinili su svoje te Fordov praktični jednovolumen smjestili na četvrto mjesto naše ljestvice najsporijih modela u ponudi. Ubrzanje do 100 km/h traje popriličnih 16,3 s.

3. Peugeot 2008 1.2 PureTech

Iz iste grupacije kao i C3 dolazi Peugeot 2008, a pogoni ga jednak benzinski motor uparen s 5-stupanjskim automatikom. S obzirom na to da broji 75 kilograma više od Citroëna, točnije 1.055, i ubrzanje mu je sporije - 16,6 s do 100 km/h.

2. Smart Forfour 1.0

Najmanji gradski automobil u svojoj većoj četverovratnoj varijanti, koja je nastala u suradnji s Renaultom, nudi 1,0-litreni motor sa 61 KS i 91 Nm okretnog momenta koji se može pohvaliti jednim od najsporijih ubrzanja do 100 km/h. 16,7 sekundi je potrebno da se ''dogega'' do stotke.

1. Volkswagen Caravelle/Multivan 2.0 TDI

Apsolutni pobjednik u testu automobila s najvećim ubrzanjem dolazi iz najvećeg koncerna na svijetu. Volkswagen Multivan poznat u svijetu kao odlično 'shuttle' vozilo može se naručiti u dizelskoj izvedbi s 2.0 TDI motorima ili benzinskoj s 2.0 TSI, no ako odaberete najslabijeg dizelaša sa svega 84 KS i 5-stupanjskim ručnim mjenjačem, koji se moraju brinuti za vuču 2 tone teškog automobila, očekujte ubrzanje koje je impresivno u svakom smislu.

Drugim riječima 100 km/h uhvatiti ćete nakon 22,2 sekunde. Ovim automobilom nećete htjeti usporavati.