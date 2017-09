Čudan spoj terenca, gradskog odmetnika i dinamičnog automobila – Juke još uvijek okreće glave na cesti

Nissan Juke je još uvijek neobičan; okreće glave za sobom, svijetli nisko postavljenim svjetlima, izgleda nabildano i ima debele obraze. Žene tvrde da je sladak, i sigurno su u pravu. No, ni muška se publika, očito je, s ovom bojom ne mora sramiti njegova izgleda. Juke je 2010. godine bio dobar dizajnerski izlet, veliko osvježenje – toliko veliko da je i danas zanimljiva rabljena kupnja.



Ovaj je primjerak san svakoga, malen dizelski 1.5l motor, troši na kapaljku i pruža sasvim solidne performanse; ako je vjerovati brojkama: za 11,2 sekunde dođe do 100 km/h, juri 175 km/h i troši oko 6 litara na 100 kilometara u mješovitom ciklusu. Benzinski modeli s obzirom na stil vaše vožnje mogu biti prilično žedni i nisu preporuka za kupnju.



Iako je bilo nekoliko servisnih akcija za ovaj model, više iz predostrožnosti, Nissan nema zabilježenih posebnih problema. CVT automatski mjenjač je daleko najveći problem, no zbog svog načina rada niti kao novi nije bio preporuka. Kao i kod svakog rabljenog automobila treba provjeriti da li su svi redovni servisi napravljeni i upisani u servisnu knjižicu. Tada se kvarovi na turbopunjaču i začepljeni filteri na dizelima mogu izbjeći.

Razumna kupnja je bogat paket opreme Acenta Sport Pack, osim automatskog klima-uređaja, kožnog upravljača i mjenjača, USB utičnice s odličnim radiom, Bluetoothom te komandama na upravljaču, nudi još i 17-colne kotače s gumama 215/55 R17, tamna stražnja stakla i drukčije presvlake sjedala.

Juke je visok i izgleda velik izvana, ali kad otvorite vrata, osjetit ćete unutrašnjost koja nije komotna, a malena bočna stakla ne pomažu ukupnom dojmu. Međutim, kad nađete ugodan položaj za upravljačem, bit će vam dobro čak i ako ste visoki. Pozitivan je smještaj prednjih svjetala jer ćete znati koliko mu je dugačak nos pri parkiranju i to je vrlo praktično. Možda vam zasmeta kvaliteta plastike u unutrašnjosti, ali oblici su zanimljivi.



Juke u vožnji skakuće na neravninama i prenosi vibracije na vozača, prije svega zbog velikih kotača ali to nekako pristaje njegovu karakteru. Živ je kad želite skrenuti i volan posjeduje dovoljnu preciznost.

Već u serijskoj opremi nalazi se ESP sustav koji stiže zajedno s drugim elektroničkim sustavima, kao što su ABS i EBD (elektronička raspodjela sile kočenja). To savršeno nadopunjuje bogati serijski sigurnosni paket s prednjim i bočnim zračnim jastucima te bočnim zavjesama.

Početne cijene za rabljeni Juke kreću od 60.000 kuna, no preporuka je ipak gledati nešto skuplje modele od 80.000 naviše, prije svega modele poslije blagog redizajna u 2014. godini. Ocjena – vrlo dobar.

SVIĐA NAM SE

Ne naginje se, dinamičan je i troši jako malo

NE SVIĐA NAM SE

Preglednost prema natrag, ručica mjenjača, plastika u unutrašnjosti