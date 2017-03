Četvrta sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' donosi nove transformacije, a osmero novih kandidata spremno je za svoju prvu izvedbu u showu. Vidjet ćemo nevjerojatne transformacije, pa će tako neki kandidati mijenjati spol, neki boju kožu, a neke će zadesiti oboje!

Radijski voditelj Daniel Bilić, kaže, spreman je probati nešto sasvim drugačije. „To je jedan legalan način da nosim minice i štikle“ našalio se Daniel, koji će na štikle i minice još malo morati pričekati jer ga prvo očekuje transformacija u zavodnika Rickyja Martina s pjesmom ''She Bangs''. „Imam strah da ostanem na pozornici kao tutlek i da ne znam što trebam napraviti. Sve bolje od toga je meni uspjeh. I potplatio sam žiri tako da...“ dodao je Daniel, a hoće li pobijediti i vinuti se iznad svoga straha, ostaje nam vidjeti. Senzualnost Jennifer Lopez pokušat će dočarati Ana Gruica s pjesmom ''Ain't It Funny''. Osim pjevanja, Anu očekuje i zahtjevna koreografija, a jesu li ju treneri Igor i Mario dobro podučili, tek ćemo doznati. „Dat ćemo sve od sebe, pa što bude!“, kazala je Ana te sa smiješkom dodala: „Samo da preživim!“.

Ivani Mišerić gljiva je za prvu transformaciju dodijelila Madonnu, što joj na prvu pomisao i nije izgledao kao zahtjevan zadatak. „Prva reakcija, pa dobro, neće biti toliko zahtjevno, ali na kraju je ipak ispalo zahtjevno, ipak sam kraljica popa“, otkrila je Ivana koja će otpjevati njezinu pjesmu ''Like a virgin'' te je zaključila: „Jaka je, ždere ljude oko sebe, scenu, sve, užasno ima jaki gard i to će mi biti najteže, nju preslikati na scenu. Prvo sam mislila da će Madonna biti jednostavna za otpjevati, a na kraju će me Madonna stjerati u grob! Mislim da će to biti borba!“.

Zahtjevan zadatak očekuje i Bojana Jambrošića koji transformaciju u Tošu Proeskog vidi kao „dvosjekli mač“. „Teško je biti Toše Proeski“, kazao je Bojan. S obzirom na to da Tošine pjesme izvodi i na svojim koncertima, Bojan je posebno oprezan oko svoje prve transformacije. „Ispast će kao da sam se došao ovdje prošetati, ali nije tako lako kako izgleda!“, rekao je Bojan i objasnio: „Poznajem njegov lik i djelo, pjevam njegove pjesme. Kažu mi da mi dobro ide, ali da nikad neću biti Toše.“. Hoće li Bojan uspjeti donijeti Tošinu energiju s pjesmom ''Pratim te'' na binu showa , tek ćemo doznati.

Na pozornici najpopularnijeg zabavno-glazbenog showa vidjet ćemo još i Dalibora Petka koji će se transformirati u Indiru iz Colonije, Nives Clezijus koja će postati Baha Man, a vidjet ćemo još i Marija Rotha kao divu Tinu Turner te Miu Anočić Valentić kao Chubby Chekera.