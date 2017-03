Defne prati Maksutov automobil koji je opazila pred bolnicom, što je dovede do njegove vile.

Prizor koji će ondje ugledati potpuno će je šokirati – Elif je živa! Defne odmah obavijesti Kijmet o tome, no svjesna je da nitko drugi to ne smije saznati, a posebice Kahraman. Za to vrijeme Elif govori Maksutu da želi ponovno vidjeti svojeg sina.

