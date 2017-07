Svjetski poznati hrvatski violončelistički dvojac Luka Šulić i Stjepan Hauser nastupit će u nedjelju u pulskoj Areni u pratnji Zagrebačke filharmonije na rasprodanom koncertu, najavljenom kao koncert godine 2Cellosa u sklopu turneje "Score" na kojoj promoviraju istoimeni novi album posvećen filmskoj glazbi.

Album "Score", snimljen u Engleskoj s Londonskim simfonijskim orkestrom, rezultat je njihove strasti prema filmskoj glazbi. Na njemu se predstavljaju s novim zvukom i stilom, svirajući najpopularnije melodije napisane za klasike i suvremene filmove i televiziju.

Album je izašao u ožujku i sadrži 14 filmskih hitova. Uz temu iz filma "Igre prijestolja", album uključuje skladbe poput "My Heart Will Go On" iz filma "Titanic", "For the Love of a Princess" iz filma "Hrabro srce", "May It Be" iz "Gospodara prstenova", "Now We Are Free" iz "Gladijatora" i "Moon River" iz "Doručka kod Tiffanyja".

Kako se ističe u najavi, koncert u Puli dio je turneje "2Cellos & Symphony Orchestra Live Europe 2017", čiji je ljetni dio otvoren u subotu, 24. lipnja, rasprodanim koncertom u Barceloni.

Ujedno je to i jedini koncert 2Cellosa u Hrvatskoj ove godine, a zbog iznimnog interesa u pulskom su amfiteatru izgrađene dodatne tribine, za koje su posljednje ulaznice planule desetak dana prije koncerta.

Za svoj nastup u Puli, gdje su prvi put nastupili 2013., 2Cellos najavljuju pravi spektakl uz Zagrebačku filharmoniju, pirotehniku i bogatu produkciju.

U prvom dijelu koncerta, uz pratnju simfonijskog orkestra, duo će izvoditi klasični repertoar i skladbe iz slavnih filmskih djela. Drugi dio koncerta nastavit će se u rock i pop izdanju s kojim su se 2Cellos predstavili publici diljem svijeta.

Vrata Arene otvaraju se u 19 sati, a koncert počinje u 21 sat. (HINA)