Christine Dolce, bivša zvijezda društvene mreže MySpace preminula je s 35 godina, nakon što joj je otkazala jetra zbog prekomjernog konzumiranja alkohola. U bolnici se nalazila od prosinca prošle godine, a preminula je početkom mjeseca okružena članovima obitelji i prijateljima. Njezin pogreb održao se prošlog tjedna, piše The Sun.

