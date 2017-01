Melvudin Duvančić, inače parapsiholog, poznat je kao balkanski Nostradamus, a ovaj se puta osvrnuo na estradu i progovorio o mogućim zapletima u životima javnih osoba.

Melvudin je gostovao u emisiji Ami G Show koja se emitira na Pink televiziji i mnoge je zainteresiralo ono što je kazao za Severinu. ''Severina i Igor, koliko ja vidim, rade na novom djetetu, ali neće im uspjeti. Ja vidim da će se oni rastati. Ista je stvar i s Aleksandrom Prijović koja ljubi posinka Lepe Brene, Filipa'', kazao je.

Duvančić se pohvalio i kako je predvidio upravo u IN magazinu Nove TV kako će se Severina razići s Milanom Popovićem i to odmah nakon što rodi sina, no priznao je da je zbog tog proročanstva kasnije imao problema s kraljem bakra. Navodno je dobivao i prijetnje.

Melvudin Duvančić poznat je i po tome što je predvidio tešku prometnu nesreću Halida Bešlića. Dok je Halid bio u komi mnogi su vjerovali da se pjevač neće izvući no ovaj je čovjek, tvrdi, nazvao njegovu suprugu i rekao da će se Halid probuditi.

Što je još balkanski Nostradamus predvidio pogledajte u videu od 36. minute.