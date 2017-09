Milena Dravić opisala je susret s čovjekom koji joj je pokrao stvari iz stana.

Milena Dravić otkrila je nepoznate detalje iz svojeg života. Naime, slavna glumica u monografiji "Milena Dravić - više od umjetnosti" progovorila je o nevjerojatnom susretu s čovjekom koji joj je obio stan i pokrao sve vrijedno što se našlo pred njim.

76-godišnja glumica tako je davne 1971. godine ostala bez vrijednog nakita ali i brojnih nagrada.

Milena nije znala tko je muškarac i već je zaboravila na taj slučaj no onda se dogodilo nešto neobično. Krajem devedesetih Milena Dravić je gostovala na Kotorskom festivalu kazališta za djecu. Čini se da je vrijeme sazrijelo da glumica upozna ''svojeg'' lopova.

''Jedne večeri prilazi mi konobar i pita me bih li imala nešto protiv da za moj stol dođe čovjek koji mi je nekada davno u Beogradu 'počistio' stan. Zbunjeno pitam 'je li to neka zabuna'. Nekoliko minuta kasnije stiže muškarac i zaista govori: 'Ja sam onaj koji vam je 1971. 'počistio kuću', zapravo vaš stan. Ja sam vam odnio sve one vrijedne stvari. Ja sam taj koji vas je pokrao'. Gledam ga. Ne mogu vjerovati to što čujem. ''Ali odrobijao sam. Opraštate li mi'', pita on mene. Oprostila sam mu'', opisala je Milena kojoj je ''bivši lopov'' kasnije kazao kako u Kotoru radi kao osiguranje, kako se oženio, ima dvoje djece i smirio se. Naravno, lopov je Mileni i podmirio račun u kafiću, prenosi Blic.

Kakav gospodin!