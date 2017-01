Popularna američka glumica Jessica Alba i jedna od najljepših žena Hollywooda upoznala je policajca koji je opčinjen njezinom ljepotom. Otišao je toliko daleko da je tetovirao njezino lice na svojoj ruci.

Lijepu glumicu policajac je zaustavio ispred kuće njezinog prijatelja u u Los Angelesu. Ispostavilo se kako je policajac bio prijateljski nastrojen jer ju je zaustavio samo kako bi joj pokazao njezino lice koje je tetovirao na ruci.

35-godišnja ljepotica nije krila iznenađenje. Objavila je video na svom Instagramu. ''To je definitivno jedan od najčudnijih trenutaka u mom životu. Policajac se dovezao do kuće mog prijatelja i zaustavio me kako bi mi rekao da je tetovirao moje lice na ruci i naravno morala sam to vidjeti. Tako cool.'', napisala je Jessica na svom profilu pored objavljenog videa.