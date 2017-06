Svjetski poznata klavijaturistica Belinda Bedeković ispričala je na svom Facebooku što joj se dogodilo ovih dana u Zagrebu, usred bijela dana.

Poznata klavijaturistica Belinda Bedeković objavila je prilično uznemirujući video na svom Facebooku. Otkrila je, naime, da ju je usred Zagreba napao nepoznati muškarac. Usred bijela dana, kaže, napao ju je jer prebrzo svira.

"Ovo što mi se desilo ne bi željela da se ikome dogodi. Hodala sam gradom kada mi je u jednom trenutku prišao muškarac, normalno i uredno odjeven. Pitao me jesam li ja Belinda Bedeković. Sa smiješkom sam mu odgovorila da jesam jer sam očekivala da će me pitati nešto vezano uz moju glazbu", počela je Belinda potresnu ispovijest. Već u sljedećem trenutku muškarac ju je divljački primio za košulju i počeo vikati da ga njezino sviranje izluđuje. Strgao joj je gumbe na košulji. "Mislila sam da će me lupiti", rekla je Bedeković. Dodala je i da su slučajni prolaznici uspjeli smiriti situaciju i otjerati napadača.