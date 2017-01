Nije lako imitirati Taylor Swift pogotovo ako imate sedam godina. No,to je ipak uspjela preslatka Xia Vigor za kojom je svijet jednostavno poludio.

Preslatka sedmogodišnja Xia Vigor u sklopu filipinske dječje verzije showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' svojim nastupom oduševila je žiri i publiku. Xia je utjelovila Taylor Swift, a izvela je njezinu pjesmu iz 2008. godine ''You Belong With Me''. Dok je ''skidala'' Taylorine pokrete i pravila razne izraze lica, žiri nije skidao osmijeh, te je tako bio vidno oduševljen njenom imitacijom.

Xia, koja je inače mlada glumica, na scenu je izašla obučena u odoru limene glazbe, a tijekom nastupa se dramatično skinula u šljokičastu haljinicu.

Pogledajte najslađi nastup ikad koji je u kratkom vremenu pregledan preko milijun puta.