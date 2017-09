Dwayne Johnson poznati je grubijan iz akcijskih filmova. Ipak, krasi ga meko srce.

Dwayne Johnson raznježio se kad je upoznao dječaka koji je spasio život svog malog brata. Naime, desetogodišnji Jacob O'Connor spasio je svog brata Dylana potezom koji je naučio iz The Rockovog filma. Gledao je omiljenog glumca i tako naučio što napraviti u hitnom slučaju. Njegov mali brat pao je u bazen licem prema dolje, a Jacob ga je izvukao van i pružio mu umjetno disanje. Maleni je završio u bolnici, no vrlo se brzo oporavio.

Kad je The Rock saznao, dječaka i cijelu njegovu obitelj pozvao je na druženje u Vancouver gdje snima svoj film "Skyscraper". Dwayne je na Instagramu podijelio snimku njih dvojice te objasnio koliko ga je dirnuo susret s dječakom. "Jacob je bio jako nervozan i sramežljiv cijelo vrijeme dok smo se družili. Iznenadio sam se kad se pojavio u majici koju je sam napravio s mojim znakom na prsima i slikom mene kako držim svoja dva psa nakon što sam ih spasio iz bazena. Kad sam to vidio, stvarno me dirnula", objasnio je The Rock.