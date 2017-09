Imitator Daniel Dizdar svojim talentom oduševljava mnoge. No, jednoj djevojci prema kojoj je gajio posebne simpatije utjerao je strah u kosti.

Daniel Dizar jedan je od nevjerojatnih talenata koji je obilježio prvu emisiju nove sezone Supertalenta. Ovaj 33-godišnjak imitira sve što mu padne napamet, a koliko mu to dobro ide od ruke, uvjerili smo se i sinoć.

Danijel inače sinkronizira crtiće pa je njegov glas mlađim naraštajima itekako poznat. "Svi me znaju kao Spužva Boba", govori Daniel koji je pred žirijem izveo pjesmu Adeleinu "Hello" imitirajući pritom brojne poznate osobe među kojima su bili i Robert DeNiro, Sylvester Stalone, Josipa Lisac, Franjo Tuđman i Donald Trump. No, da je netko od njih slučajno bio u publici, Daniel priznaje da mu ne bi bilo ugodno. "Ne volim nikako imitirati ljude pred njima samima. To mi je grozno i gotovo nikada to ne radim. Jednom sam imitirao jednog kolegu na poslu i bilo mi je baš neugodno", priznaje talentirani mladić.

Svoj talent jednom prigodom iskoristio je i kako bi pripremio spačku djevojci koja mu se tada sviđala. "Nazvao sam ju na telefon i predstavio se kao referent s fakulteta. Ozbiljnim sam joj glasom rekao da nije pokupila indeks i da je zbog toga u problemu. Jako se uplašila. Bila je šokirana, izvan sebe", sjeća se Daniel koji je svoj "grijeh" odmah i priznao. "Iznenadila se jako i počastila me s nekoliko uvreda", smije se Daniel.

Snimke njegovih imitacija mogu se pronaći i na internetu pa ni ne čudi da ponekad zalutaju i do "originala". "Napravio sam jednu kompilaciju imitacija prije nekih šest godina. U njemu sam imitirao i Žarka Potočnjaka. Kasnije sam saznao da su mu na jednoj probi pustili tu snimku, a on je samo u svom stilu izjavio "Vrlo simpatično, kaj da velim", sjeća se Daniel. Iako svoj posao radi prvenstveno kako bi zabavio druge njemu pristupa izuzetno profesionalno. "Jako ozbiljno to sve shvaćam. Trudim se ući u lik i skinuti sve njegove pokrete i geste. Mogu reći da se možda upravo zbog toga u privatnom životu manje glupiram", zaključuje Dizdar.

