Pjevačica Lorde, porijeklom Hrvatica, svoju je karijeru započela u Novom Zelandu. Probila se 2013. godine pjesmom ''Royals'' koja joj je donijela i ponudu za potpisivanje glazbenog ugovora vrijednog 2,5 milijuna funti. No, od albuma Pure Heroine i singla ''Yellow Flicker Beat'' prošle su gotovo tri godine. Usprkos pauzi, Lorde je sada objavila svoj novi sing '''Green light'' koji će sigurno biti veliki hit. ''Jako sam ponosna na ovu pjesmu'', napisala je 20-godišnja Lorde na svom Twitteru.

i am so proud of this song. it's very different, and kinda unexpected. it's complex and funny and sad and joyous and it'll make you DANCE