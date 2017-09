Sati nas dijele od proglašenja nove Miss Hrvatske.

Izbor za Miss Hrvatske je pred nama. Danas, utorak, 26. listopada u 20 sati izravan prijenos pratite na našem portalu Dnevnik.hr.

Uoči izbora djeovojke su se otišle malo opustiti pa su tako uživale u wellnes oazi.

Hrvatske Missice još jednom su dokazale da nisu samo lijepe, već i humane. Svi težimo što atraktivnijem fizičkom izgledu, no biti lijep nije dovoljno. Ono što ostaje cijeli život s nama svakako je veliko srce, a to dobro zna i Direkcija Miss World, koja želi spojiti ljepotu i dobrotu, kada je u pitanju pobjednica ovog izbora, ali i sve ostale mlade djevojke koje sudjeluju u njemu. Tako je i pokrenut humanitarni projekt "Ljepota sa svrhom", koji za cilj ima poticanje volontiranja i humanitarnih projekata, i to ne samo među mladim djevojkama na izboru, nego i općenito, jer zadatak nas svih je učiniti ovaj svijet što boljim i ljepšim mjestom.

Direkcija Miss Hrvatske za Miss svijeta ozbiljno je shvatila taj zadatak te u suradnji s poznatim proizvođačima vina Kutjevo d.d. pokrenula projekt pod nazivom "Njegujmo život" za pomoć djeci "leptirima", štićenicima Udruge Debra, kojima je svaka pomoć dobrih ljudi itekako potrebna. U svrhu ovog projekta, poznati hrvatski dizajner Iggy Popović osmislio je posebnu etiketu za limitirano izdanje ukusnog kutjevačkog rosea, koja je snimana na lokaciji predivne Vile Primorje.

Kutjevo će za svaku prodanu butelju od 0,75 ml, odnosno 0,187 ml, donirati 5, odnosno 2 kune našim preslatkim "leptirićima". Iggy je tom prilikom predstavio i svoju kolekciju bajkovitih haljina, u bojama s prelijepo dizajnirane etikete i inspiriranima cvijetovima ruže, koje nose naše lijepe Missice iz 18 županija. U svakoj od njih predstavljen je ovaj projekt tijekom županijskih izbora, čime su i građani dobili priliku sudjelovati u humanitarnoj priči te dati svoj doprinos poboljšanju svijeta u kojem živimo. Njegujmo život, jer jedino tako možemo živjeti sretno i ispunjeno!