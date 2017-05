Sin Willa Smitha još jednom je pokazao koliko je razmažen.

Razmaženi sin Willa Smitha još je jednom pokazao koliko je razmažen. Ovog puta izvrijeđao je na svom Twitteru luksuzni lanac hotela, a sve zbog doručka kojeg su mu servirali krivo. Teška muka zadesila je mladog Jadena Smitha, koji trenutno u Torontu snima film "Life In A Year". Odsjeo je za to vrijeme u skupom hotelu, no reagirao je jako burno na uslugu osoblja hotela. Nisu se, naime, ponašali onako kako je on očekivao.

Napisao je na Twitteru kako se nada da u tom hotelu više nikad neće odsjesti te dodao da su ga skoro natjerali na povraćanje. Ako se pitate koji je to veliki grijeh osoblja hotela, radi se o tome da su Jadenu palačinke začinili sirom. "Čudi me da sam još živ", bijesno je obožavateljima poručio jaden. Dodao je i da su ga izbacili iz hotelske sobe.

Ne zna se što se točno u hotelu dogodilo budući da nitko od njih nije još reagirao na Jadenovo ponašanje, no njegovi pratitelji na Twitteru su mu objasnili da je razbjesnio cijelu naciju budući da je palačinka sa sirom tamošnji specijalitet. Will Smith otkrio je svojedobno da je Jaden od kuće odselio kada mu je bilo svega 15 godina. Želio se osamostaliti pa su mu roditelji to i omogućili. Možda bi bilo bolje da je još malo ostao pod roditeljskim krovom.