Na trećoj audiciji Supertalenta pojavio se dječak koji je svih iznenadio svojom sposobnošću.

Tijekom treće po redu održane audicije, svoj talent su pred žiri ''Supertalenta'' došli pokazati brojni pjevači, glazbenici, plesači, akrobati, no među brojnim kandidatima ovog vikenda posebno se istaknuo ''dječak magnet''.

Ivan Stoiljković došao je pokazati svoju nevjerojatnu sposobnost - da baš poput pravog magneta na sebe privlači vilice, žlice, kovanice, pa čak i utege. Ivan kaže kako je zapravo malo toga što se neće za njega uhvatiti, iz njemu nepoznatog razloga. Ovaj njegov talent davno je otkrila njegova baka. Što će sve ovaj poseban 12-godišnji dječak staviti na svoje tijelo, a da to istovremeno i ne prkosi gravitaciji, tek ćemo vidjeti u showu ove jeseni, no jedno je sigurno – ostavio je bez teksta sve prisutne već na audiciji. Maja Šutup tek je komentirala kako se na nju lijepe samo novčaice. Među kandidatima koji su svoj talent pokazali publici i žiriju ove subote bila je i Mia Mrđenović koja je skoro hipnotizirala sve prisutne u studiju kontaktnim žongliranjem kojim se bavi već više od devet godina. Maja Šuput je nakon njene točke komentirala: ''Ja sam fascinirana, donijeli ste nešto svježe u show.''

Bilo je tu i niz uspješnih plesača, vokala, onih koje je trema naprosto ''pojela'', ali i onih koji su uz potporu žirija i publike prebrodili početne prepreke, na kraju dali svoj maksimum i dostojno predstavili svoj talent. Takav je bio slučaj i s 11-godišnjem Gabrijelom Rodićem kojem se publika nakon njegove izvedbe pjesme Someone like you digla na noge, no je li to bilo dovoljno i za žiri tek ćemo vidjeti.

''Supertalent'' je i ovaj put pokazao da se u Hrvatskoj kriju brojni talenti, neke za koje nismo nikada čuli, te razne plesne i glazbene skupine koje pomiču granice svoje kreativnosti i talnetiranosti. Tako su se ovog vikenda na audiciji mogli vidjeti i step plesači ''Step Boys'', zaljubljenici u glazbu pod nazivom ''Scifidelity orchestra'', ''Trinty&co'', ''Ritam zona'' i brojni drugi, a među plesačima je žiri prepoznao i nasljednika Billy Elliota. Na bini najpoznatijeg svjetskog showa došli su se okušati i učenici nanbuda, razni performeri, kantautori, pa čak i jedna hipnotizerka ribica. Da dobna skupina nije otežavajuća okolnost svjedoči i činjenica da je na audiciju svoj talent došao pokazati čak i jedan 92-godišnjak. Bit će zanimljivo saznati koji talent ima ovaj gospodin, kao i tko je od kandidata baš toliko oduševio da je žiri morao bez razmišljanja stisnuti zlatni gumb i poslati ga u polufinale. Za to ćemo morati pričekati show koji će se prikazivati ove jeseni, a žiri ''Supertalenta'' okupit će se još i idućeg vikenda kada će se održati posljednja audicija pete sezone popularnog showa.

I naravno, za kraj vam nudimo da pogledate video s dječakom magnetom kojeg je Nova TV otkrila još prije dvije godine kada se o njemu emitirala priča u Dnevniku.