Hana Mašić svojim izvedbama osvojila je sve članove žirija i tako se direktno plasirala u peti krug natjecanja.

Zagrepčanka Hana Mašić još je jednom pokazala svoj zavidan pjevački talent. Simpatična 25-godišnjakinja ponovno je oduševila svojim nastupom u poznatom regionalnom glazbenom natjecanju "Zvezde Granda".

Hana je odmjerila snage s Dušicom Tričković iz Niša i nadmoćno izborila ulazak u peti krug natjecanja. Žiriju se prvo predstavila pjesmom Nine Badrić "Dani i godine", a nakon toga uslijedila je i pjesma Goce Tržan "Tajno moja".

Žiri je zadivila svojim glasom, ali i stasom pa komplimenata nije nedostajalo. "Tvoja boja glasa je top, glas od milijun dolara. Jako si seksi. Imaš seks u glasu, seks u pojavi. Kupila si me u pjesmi Nine Badić gdje si sjajno otpjevala jedan jako visok ton. Jako točno i jako lijepo. Iznenadila si me kad si to otpjevala. Svoja si i ne kopiraš druge. Orginalna si i jako interesantna pojava", poručila joj je članica žirija.

Hanin nastup pogledajte pred kraj emisije, točnije od 3:04.