Filip Dizdar ni u snu nije mogao pomisliti što ga sve čeka. Htjeli smo provjeriti njegovu kondiciju i početak snimanja zakazali u teretani. Filipa je dočekao Raul, magistar kinezilogije i fitness trener. Za početak, zagrijavanje - trčanje 20 minuta.

"Danas ćemo odraditi kružni trening. 5 vježbi. Pokazat ću ti kako se radi koja redom. Napraviš na TRXu jednostavno povlak, nagneš se malo nazad, privlačiš laktove sebi i opet opružaš do kraja. Držiš trbuh čvrsto", kazao je Raul Ivčić, fitness trener.

Filip se bacio na vježbanje. "Samo to. Piju, šta je to za mene. E da zaboravio sam reći da ovo traje tri kruga. Mogu ja to sve na jednoj nozi'', kazao je Filip.

"Ja sam ono dosta godina vježbao. To je bilo čisto sprave i imaš dosta prostora da se uljeniš, znaš napraviš si pauzu dvije minute pa odeš po vodu, a ovdje je dosta sve tempirano, više se kondicija gleda, koju ja nemam'', priznao je Filip.

Na redu je liječnik. Filipa smo odveli u bolnicu "Svti Duh" na pregled oftamologu.

''Kod vas je oftamološki nalaz u potpunosti uredan. S obzirom da u obitelji ne postaje nikakve očne bolesti, redovne kontrole će se provoditi kroz neke dvije godine", kazao je liječnik.

Filip je svoj pregled vida napravio. Rutinske preglede zdrava populacija trebala bi napraviti svaku drugu do treću godinu.

