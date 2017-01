Ella Dvornik i Charles Pearce ove godine blagdane provode u njenom rodnom Zagrebu. Otkrila nam je kako provode ove obiteljske dane, ali i kada se vidi u ulozi majke i supruge.

"Blagdane provodim u Zagrebu sa Charlesom. Nakon toga imamo puno opcija u zraku, ali za sada ništa nije potvrđeno. Iskreno, sada bih samo voljela stati na loptu i ništa ne raditi", rekla nam je Dvornik.

U majčinstvu se vidi, no kaže, ne još. "Vidim se u majčinstvu, no sad kad mi je nekako sve krenulo, ako rodim neću moći putovati i samim time ugrozit ću si posao koji sam stvorila. Tako da nije da se ne vidim, ali iz nekih sebičnih razloga ne mogu se zamisliti da sad imam dijete. De mi se dogodi, imala bih ga, ali da to idem sad planirati, to ne. Charles ne tjera, ali on je dosta stariji od mene. I on je imao 26 i mogao imati djecu da je htio, ali nije. Dogodit će se sigurno, ali kad, to ne znam još", otvorena je Ella.

Svadba se, čini se, odgađa. "Imamo datum, ali mislim da se svadba neće dogoditi jer je taj datum preblizu. Svi me u posljednje vrijeme pitaju što smo isplanirali, a mi nismo isplanirali baš ništa. Nemamo apsolutno ništa, osim zaručničkog prstena", zaključuje Dvornik.