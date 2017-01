Dejan Ketić prijavio se na show 'Ja imam talenat', srpsku inačicu projekta Supertalent. Pokazao je svoj talent za hip hop glazbu, ali i ispričao jezivu priču koja je mnoge rasplakala.

''Kao dijete sam ostao bez roditelja. Oni su bili mladi i nisu znali kako odgajati dijete pa su me dali u dom. Teško mi to pada, volio bih imati nekoga da me podrži. Nemam nikoga da me podrži. Sam sam i možda ću biti sam do kraja života'', kazao je mladić prije nego je izašao na scenu, prenosi Kurir.

Svojom pjesmom Dejan je žiri doveo do suza, publika je bila ganuta, a ovaj je video u samo jedan dan pogledan gotovo 100 000 puta.

Uplakani članovi žirija Dejana su grlili, davali mu podršku, ali riječi su od suza teško izgovarali.