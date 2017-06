Naš zlatni olimpijac Valent Sinković prije nepunih mjesec dana odveslao je u bračnu luku, a detalje svog najsretnijeg dana otkrio je za IN Magazin.

Valent Sinković prije nepunih mjesec dana odveslao je u bračnu luku. Nakon dvije i pol godine veze vjenčao se s pravnicom Antonelom Šušak. "Ja sam imala, veću tremu. Mislim da je normalnije da ženske imaju veću tremu jer muškima je to dan kao i svaki drugi, a mi bismo opet htjeli da je baš sve savršeno, da sve funkcionira. Nikad baš ne može ići sve jednostavno, ali dobro uspjela sam, smirena sam bila", kaže Antonela. Kao pripremu, na sam dan vjenčanja Valent je odradio jutarnji trening. No ovog puta pramac čamca krasio je vjenčani buket. Iako nekim mladenkama to možda ne bi bilo po volji, Antonela je imala razumijevanja. "S obzirom da sam ja bila sportašica, meni je to bilo normalno. Pogotovo što znam da se muški ne trebaju pretjerano sređivati za vjenčanje, njima je to pola sata maksimalno, samo bi to cijelo jutro bio uzbuđen, nervirao se. Ovako je lijep bio na treningu, opustio se i nije zapravo ni bio svjestan da je vjenčanje", dodaje Antonela.

"To je normalno kod vrhunskih sportaša, naročito što sam zbog ozljede izgubio jedan dio sezone, pa onda više ne smijem izgubit nijedan trening. To ni kad je svadba nije pravilo", dodaje Valent. Njegovi su mu veslači pripremili i iznenađenje na izlasku iz crkve. Antonela i Valent, prošli su naime, kroz špalir vesala. Mladenka je blistala u vjenčanici koji je za nju napravio splitski dvojac Arileo, a svadbena svečanost održala se na imanju nadomak Zagreba. "Mogu stvarno reći da su svi bili veseli, bila je dobra atmosfera. Evo baš jedna zanimljivost, da su svi krenuli plesati prije prvog plesa, pa smo morali malo odgodit prvi ples. To je baš bilo zabavno, meni super", ističe Valent. A prvi ples mladenaca jedan je od najiščekivanijih običaja na vjenčanjima. Antonela priznaje da su iznenadili i sebe i druge.

Valent je za kuma odabrao Filipa Hrgovića. Ovaj boksač je uhvatio podvezicu i time, prema narodnom vjerovanju, nagovijestio i vlastiti odlazak pred oltar. A kako kaže Valent, na plesnom se podiju već dokazao. "Prilično je visok, ali ima jako dobru koordinaciju, tako da se jako dobro snašao", dodaje Valent. Valent se nedavno vratio s priprema na Bledu, pred njim i Antonelom su brojne obveze zato o bračnom putovanju zasad ne razmišljaju. "Sad trenutno ne možemo na medeni mjesec, on ima natjecanja, ja imam pravosudni ispit, tako da smo baš u obavezama, ali na zimu se planiramo odmorit i negdje otputovat", zaključila je Antonela.

