Imaju goleme plaće, voze skupe automobile, razmaženi su i u vezama isključivo s manekenkama. Nogometaši, boksači, bodybuilderi, ali i žene u tzv. muškim sportovima, često su izloženi različitim predrasudama.

Posvuda su oko nas i svi smo im podložni. Bilo da se temelje na našem spolu, godinama, bilo poslu kojim se bavimo, predrasude su sastavni dio svačijeg života. I ma koliko se trudili, teško ih je izbjeći.

'Glupi i bahati nogometaš', predrasuda je to s kojom se često susreće Marko Pjaca. Baš kao i s mišljenjem da nogometaši vole samo manekenke. 'To je isto predrasuda', kazao je Pjaca.

Iako iznimke potvrđuju pravilo, djevojke i supruge nogometaša najčešće su se bavile šetnjom pistama. I ovdje dolazimo do još jedne predrasude.

'Ljuti me ono lijepa i glupa, to me jako ljuti. Diplomirala sam i naučila sam tri svjetska jezika, ali jednom miss, uvijek miss', kazala je Ivana Delač Đolo.

'Kad sam tražila posao, ja sam išla na razgovore, na natječaje, dvije godine nisam mogla naći posao pretpostavljam iz tog razloga što su mislili 'neka manekenkica, šta će ona meni tu raditi', bez obzira na moju diplomu', otkrila je bivša manekenka Antea Kodžoman.

No nisu samo nogometaši i manekenke pod povećalom javnosti. Stereotipima su često podložni i drugi sportaši, osobito oni koji se bave borilačkim sportovima.

'Govore za nas da smo neki kriminalci, da smo nemirni ljudi, da smo zločesti ljudi, kako bi se reklo, da nismo uljudni i to', kazao je ultimate fight borac Filip Pejić.

To ispodprosječno inteligentni ljudi, ispodprosječno obrazovani ljudi. To je potpuno suprotno od istine, svi ti borci, upoznao sam ih sve, vjerujte mi, to su toliko dragi i normalni obiteljski ljudi kojima su te borbe i imidž koji ih prati u tim borbama, naprosto dio njihovog biznisa, oni s time hrane svoju obitelj', tvrdi pak Mirko Filipović.

Često je uvriježeno i mišljenje da je kvocijent inteligencije obrnuto proporcionalan veličini i opsegu njihovih mišića. A još ako ste i žena u ovom sportu... Pripremite se za lavinu komentara.

'Od one klasične da to nije za žene, da je za ženu kuhinja, krpa, usisavač i to'. Kazala je bodybuilderica Eva Rusan koja se također susreće s predrasudama.

