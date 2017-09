Manekenke su već stalna tema u medijima, no što je s muškim manekenima? Ovog puta zavirili smo u njihov svijet.

Zavirili smo u svijet muškog modelinga. Dečki su nam povjerili zašto su umjesto primjerice nogometaša, odlučili postati manekeni. Vodimo Vas u backstage castinga, na kojem se biraju manekenke i manekeni za jedno od najstariji modnih događanja u Europi, domaću reviju "Zlatna igla".

Mladi manekeni otkrivaju da su se na manekenstvo odlučili baviti nakon sugestija i par komplimenata. "Za mene je to počelo u četvrtom srednje, dobio sam par komplimenata, malo sam si dobio krila, zašto ne", priča Dino Rašidkadić. I dok žene zarađuju od manekenstva, dečki kažu da kod njih i nema baš kruha. "Pa nema baš puno posla, a ni puno novaca", tvrdi Matija Akrap. A spremni su i na nemoralne ponude. Pitamo se koliko su česte u muškom modelingu!

"Nije vam to baš tako, to se uvijek misli da tako po defoltu idu te nemoralne ponude, ali nije to baš tako", otkriva Filip Šerić. Usto, dečki, za razliku od cura, ne govore na sva zvona da su manekeni. Što su još otkrili muški modeli, pogledajte u prilogu IN magazina.

