Severina je ovih dana boravila u svom rodnom gradu.

Severina nam je povjerila zašto sve češće dolazi u Split, kakvi su joj planovi te čime bi Splićane mogao iznenaditi njezin sinčić Aleksandar. Kada dođe u Split nastane opća pomutnja. A Severinu se sve češće može vidjeti u Dalmatinskoj metropoli. Pjevačica kaže kako razlog njezinim sve češćim dolascima nisu vezani uz pristigle tople dane.



"Svaki put kad se spuštam dolje, ja sam svoj na svome, nije samo zbog ljeta, meni je srce ovdje, a sve drugo mi je negdje drugdje", kaže Severina. A ljeto će kao i godinama unazad biti spoj posla i odmora s obitelji. No ovoga puta ima poseban zadatak - naučiti sina Aleksandra što više dalmatinskih riječi.



"Zna ključne, ali priča mi malo kao purger, moramo vidjet kako ćemo to ispravit, ali dobro on priča i hvata sve, sluhista je - smiješan je", dodaje Severina kroz smijeh.

Severina se nedavno vratila, u kojima je održalai tako si ostvarila nešto o čemu je dugo sanjala:je bio zaista odličan koncert,isto neočekivano. Nismo imali ništa vremena za ovo poslije, ali dobro to i nije bilo važno, bitno je da su koncerti bili dobri. Oni već razgovaraju u drugim gradovima tako da ćemo vjerojatno ići ponovno na jesen", kaže Severina.

A to znači pune ruke posla i za dizajnericu Matiju Vujicu koja se brine o Severininom stylingu. Pjevačica priznaje od kad je tog prijateljstva, iglu i konac nije primila u ruke.

"Sva sreća imam Matiju ikoje mi sve to porube. Matija mi onako i moje stvari privatno krpa i šiva tako da nemam potrebe. Mislim da one to ipak znaju puno bolje", dodaje Seve.

