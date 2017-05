Veliki romantičar, ali i autor nekih od najljepših ljubavnih stihova Sandi Cenov, novom pjesmom vratio se glazbenim počecima.

Sandi Cenov se novom pjesmom vratio glazbenim počecima. Svojom "Najljepšom" namjerava pokoriti i inozemno tržište.

Kao grom iz vedra neba, Sandija je zatekla vrlo primamljiva ponuda iz Njemačke. Njegova "Najljepša" svidjela se tamošnjim DJ-evima koji su kontaktirali Sandijeva izdavača. Pjevač je i više nego spreman za pohod na inozemno tržište.

"Ovih dana je snimam na engleskom i koferi su već spakirani, mogu krenut sutra ako me zovu. Spreman sam apsolutno da se popnem na neku svjetsku binu", kaže pjevač Sandi Cenov.

Pedale vremeplova Sandi je ovog puta zavrtio unatrag i vratio se svojim glazbenim počecima. Pjesma kojom namjerava osvojiti Europu, njegovo je, kaže, viđenje klupske glazbe.

"Napravio sam eto pjesmu aranžmanski takvu da bude najbliža onome što se događa u svijetu, i najbliža onome s čim sam ja zapravo počeo, jer kad sam ja počeo prva pjesma hrvatskog dance-a je bila "Ljubav za sve", kaže Sandi.

"Najljepšu" je, šali se, napisao za sve one muškarce koji ne znaju način kako zavesti pripadnice ljepšeg spola. Iskusni lisac kojeg su nekoć zvali i "otrovom za misice", otkriva im dobro iskušani recept.

"Kad ženi kažeš da je lijepa, svi drugi komplimenti, nisu toliko jaki kao kad joj kažeš, lijepa si, a pogotovo ako joj kažeš najljepša si. Nema žene koja će ostati, mrtva hladna na taj kompliment", dodaje Sandi.

Iako u pjesmi pjeva i da je u svakom gradu imao drugu ženu, Sandi odgovorno tvrdi da je taj dio svog života zauvijek pospremio u ropotarnicu prošlosti.

"Stih lijepe žene, u svakom gradu druga, mora se nadovezati što ide iza toga, neka zaborave me svi, za tobom sam lud. Uvijek svakog stigne ta jedna, najljepša, koja sve druge baci u drugi plan", kaže slavni pjevač.

Prije 12 godina, sve je u drugi plan bacila Sandijeva supruga Ilina. Jedan od najvećih zavodnika na domaćoj sceni stoga danas ni sekunde ne dvoji o tome, tko je za njega najljepša Hrvatica.

"Naravno da je to moja supruga , a moram priznati da u zadnje vrijeme sve više smatram da će za koju godinu to postati moja kćer", zaključuje Sandi.

