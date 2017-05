Brojni sportaši, pjevači i glumci dokazali su, da uz dobre ideje i trud, mogu oplemeniti novac koji su zaradili profesijama koje su ih proslavile. Evo tko su oni...

Kapitalizirati slavu snalažljivošću uspjele su brojne svjetske zvijezde. Tako glumica Sandra Bullock ima uspješan restoran te trgovinu s delikatesama, Jennifer Aniston liniju proizvoda za kosu koja joj je i zaštitni znak dok je Gwen Stefani, osim u glazbenom, uspješna i u modnom svijetu.

No, i brojne poznate zvijezde dokazale su, da uz dobre ideje i trud, mogu oplemeniti novac koji su zaradili profesijama koje su ih proslavile. Jedna od tih zvijezda je i Robert Prosinečki.

Kada je prošle godine Prosinečki otvorio prvi padel centar u Hrvatskoj, malo je ljudi bilo upoznato s ovom verzijom tenisa iznimno popularnoj u Španjolskoj. "Sve je u biti isto kao u tenisu, broji se isto, samo se drugačije igra", govori Prosinečki za IN magazin.

Rado ga igraju i Zvonimir Boban, Ivano Balić, ali i Dubravko Šimenc. I dok se Prosinečki upustio u biznis sa sportom koji ga je osovio, njegov kolega iz redova vatrenih danas uživa u osvajanju svjetskog vrha svojim vinima. Igor Štimac s braćom Mihovilom i Damirom, napravio je pravo čudo u općini Slivno, u blizini mjesta gdje bi jedan dan trebao osvanuti Pelješki most.

Kada je prije 35 godina Matija Vuica, tada poznata pjevačica krenula u modne vode, teško da je mogla i zamisliti da će njezine haljine obožavati vodeće domaće, ali i svjetske zvijezde. A sve je počelo tako što je u Metkoviću, da bi bila posebna, počela izrađivati odjeću za nastupe.

"Živjeti u malom gradu tih godina, sedamsesetih kao srednjoškolac je tražilo da ako si imalo poseban da smisliš nešto za sebe jer tada ničega nije bilo", govori Matija.

Danas se njezinim haljinama dive Severina, Zrinka Cvitešić, ali i britanska glumica Helen Mirren. Svoje prijateljstvo poslovnom su suradnjom zaokružile Martina Tomčić i Ivana Husar kada su otvorile školu pjevanja. "Interes je velik, iako smo imale vjeru u sebe i mi smo se malo zatekle u toj situaciji. Vjetar u leđa su nam, dali nama važni ljudi, moje kolege su se pokazali ne samo kao kolege nego kao i prijatelji", kaže Ivana Husar.

Uspješnu poslovnu priču ispisuju još jedni nogometaši. Braća Darijo i Josip Šimić upustili su se u biznis s vodom još 2002. godine, da bi 2011. najavili kako će krenuti s kavom te razviti ugostiteljski lanac.

A sjećate li se dance zvijezde devedesetih, Senne M? Danas je on ozbiljan poslovni čovjek koji surađuje čak i s NASA-om. Polaskan suradnjom s planetarno poznatom NASA-om, Senna im je ponudio da posao za njih odradi besplatno. "Odgovor je bio žao nam je, ne primamo donacije pa sam se malo s njima i šalio može kakvo grobno mjesto na Marsu, međutim sve je to tako ozbiljno da sam se smirio", govori Senad Galijašević.

Sena se bavi izradom televizijske i filmske opreme. Njegovom opremom sniman je Papin posjet Hrvatskoj, Porini, festivali, a čak su se tu našli i neki holivudski filmski setovi. Svim našim zvijezdama možemo samo poželjeti da jednog dana budu uspješni u poslu poput Senne.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.