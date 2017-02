Prošlo je 20 godina otkako je prikazan kultni film Trainspotting. Misao ''Izaberi život'', postala je inspiracija jednom cijelom naraštaju te je bio ispisan na zidovima studentskih soba širom svijeta. A redatelj filma Danny Boyle izabrao je, već po tko zna koji put, za posao vizažistice - Hrvaticu.

"Ivana Primorac naša je vizažistica. Divna je! Ovo je za nju sjajna prilika. Mora raditi s ne baš mladim muškarcima, a njima je kosa izrazito važna", govori u šali Boyle za IN magazin.

Nakon prvog Trainspottinga i njegova planetarnog uspjeha, Danny je glavnu ulogu za svoj četvrti film, The Beach, dodijelio Leonardu DiCapriju, što je Ewana Mcgregora, s kojim je surađivao na prethodna tri, razljutilo. Nakon čak 9 godina, dvojica prijatelja napokon su se pomirila. Iako je prošlo 20 godina od prvog Trainspottinga, glumci kažu kako i danas ne mogu proći ulicom, a da ih netko ne citira rečenicom iz filma.

"Jedna od najpopularnijih je "Uživam, a drugi se zabavljaju". Reakcije ljudi su vrlo dobronamjerne. Nikad nije bio nitko agresivan prema meni zbog tog filma. Ljudi vole te likove, zato smo i odlučili napraviti nastavak", pojašnjava redatelj koji je kao mali htio postati svećenik. "To je kao režiranje. Govoriš ljudima što da rade", kaže Boyle.

Ovaj talentirani redatelj i oskarovac odbio je primiti titulu viteza koju mu je kraljica namjeravala dodijeliti zbog njegove uloge na ljetnim Olimpijskim igrama u Londonu. "Beckham je zaista drag tip. Takve slavne osobe nisu uvijek takve. On je zaista dobar, titula mu puno znači. Ali i humanitarni rad. Šteta što se u medijima to sve tako iskrivilo. Ja svakako ne volim titule, ali nikada ne bi osuđivao nekoga kome je do toga stalo", zaključio je Boyle.

