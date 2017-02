Na početku je sve divno i krasno: koračate prema oltaru, volite se najviše na svijetu, život je bajka i onda u jednom trenutku shvatite da je čarolija nestala. Ne dopustite si postati dio statistike, koja je crna - svaki treći brak završi razvodom.

"Ljubav svakodnevno treba podgrijavati, treba se truditi da prema voljenoj osobi svaki dan učiniš nešto zbog čega te zavoljela", kaže Željko Bebek za In magazin.

A formulu za uspješan i dugovječan brak zna i Mate Bulić. "Razumijevanje, poštovanje i dobar odnos jedan prema drugom. Jer za svađu je uvijek potrebno dvoje i treba uvijek pogledati dvije strane ploče", smatra Bulić.

To dobro znaju Tihana i Saša. Ove će godine proslaviti 24 godine braka. Dugogodišnje iskustvo u bračnim vodama gradilo se godinama.

"Mislim da je jako važno da shvatimo s kim smo i da želimo s tom osobom biti. Ako si oženio Tihanu, da ne želiš da budem Marina, dakle, ne pokušati mijenjati ono u što smo se zaljubili. Ne posjedovat nego jednostavno biti kompatibilan, a ta kompatibilnost je osnovni uvjet za bilo kakav odnos muškarca i žene", govore supružnici.

Da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena, i obratno, dobro znaju naši najdugovječniji parovi. Ružica Željka prati na svaku gažu i poslovni sastanak, a on joj ljubav pokazuje malim znakovima pažnje. "Lijep pogled ili poslati poljubac preko tri stola ako ste na nekom sastanku, a ona te prati ili svakako neki cvijetak u dobroj prilici ili iznenadna čaša vina, pamtiti sve one datume koji su postali važni dok je bila samo bliska osoba prije nego što ste ušli u brak", otkriva Bebek.

"Nedavno sam se spremala za van i on mi odjednom kaže: "Znaš, imaš jako lijepe noge i tijelo", kazala nam je Tihana koju suprug svaki dan nastoji oraspoložiti malim romantičnim gestama. Ne zaboravite i to da muškarac obično ima zadnju riječ u kući. A ona najčešće glasi: ˝da, draga˝."Ja uvijek kažem da žene drže tri ćoška u svakoj obitelji. Mi to možemo reći muškarci ovako ili onako, ali moramo biti samo korektni i iskreni i to je ustvari po meni činjenično stanje od kojeg zaista ne možemo pobjeći", kaže Mate Bulić.

Iako formula za uspješan brak ne postoji, mogli bismo zaključiti da je važno ne dopustiti da vam ljubav postane navika. Nastojte svaki dan razmišljati čime biste mogli iznova osvojiti srce svojeg partnera. Uživajte u sitnicama jer od njih su satkane velike stvari.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.