Nije li ovo najslađe skijanje koje ste vidjeli? Dvogodišnji Ivan, sin Ivice Kostelića i njegova neustrašiva teta Janica zajedničkim su snagama skijali na Sljemenu. Jedna od najboljih skijašica svih vremena u isto je vrijeme i nevjerojatno skromna. Uz svoje brojne uspjehe, najradije se sjeti bratovih.

"Ne mogu izdvojiti nijedan svoj trenutak. Više je to vezano za trenutke s bratom i njegove uspjehe i slavlja. Jedan u svakom slučaju, najposebniji moment u mojoj karijeri je kada je Ivica osvojio medalju u Torinu", govori Janica za IN magazin.

Janica se spustila, noseći olimpijski plamen, kako bi ispratila naše sportaše na Zimske svjetske igre Specijalne olimpijade, a humanitarna skijaška utrka ''Do cilja zajedno'' okupila je brojne poznate glazbenike i sportaše za koje niste ni slutili da su vrhunski skijaši. "Takmičio sam se davne 58. godine na crvenom kad sam bio 5. u Hrvatskoj u spustu", otkrio nam je Miro Ungar.

Usprkos idealnim uvjetima na stazi, neki su ipak izgubili kontrolu nad ''upravljačem'' pa završili naglavačke. Ozljedama na skijaškim stazama nisu pobjegli ni oni najiskusniji. "Prvi put sam stao na skije 94., 95., to su bile neke pripreme boksačke reprezentacije na Bjelolasici. Imali smo slobodan dan i otišao sam malo skijati, naravno razbio sam se 50, 60 puta taj dan, imao sam crne bokove", prisjeća se Stjepan Božić.

"U skijanju nezgodne vrebaju na svakom koraku. Iza svake bukve. Tada su bile drvene skije, znate. Kad god sam pao, slomila mi se skija. Tako da mislim da sam pet pari skija u ono vreme potrošio. Sad vozim već 30 godina s ovim skijama i nikako da se strgaju", dodaje Miro Ungar.

Alexei Puninski nekada je palio i žario plivačkim bazenima, a danas više voli vodu u drugom agregatnom stanju. Na snijegu i ledu manevrira snowboardom."Hvala Bogu do sad još nisam imao ozljeda, evo ja sam to probao prije negdje šest godina, zbog sporta nisam previše skijao, pazio sam se. Evo već 5 godina više nisam aktivan, pokušavam malo to nadoknadit, guštam se", kaže Alexei.





Ljubav prema skijanju kod Janice, čini se, nikada neće izblijedjeti. Zasigurno ne uspomene na Olimpijske igre 2002-e, ali i na sve ostale osvojene medalje i nagrade koje su sada u sigurnim rukama."Mama čuva medalje. Ona je zadužena za taj dio", otkrila nam Janica.

