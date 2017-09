Nives Celzijus ljute komentari na račun golišavih fotografija.

Razgolićene fotografije na društvenim mrežama često privlače pažnju obožavatelja. Po broju "lajkova" nerijetko premašuju fotografije s koncerta. "Objaviš snimku s koncerta i imaš 20 tisuća pregleda, a kad objaviš kako si malo zatreperila guzom odmah te svi portali prenose. Pitam se onda zašto uopće pjevam. Mogla bih novce zarađivati ovako", kaže Maja Šuput.

Očito živimo u vremenu kada se karijera ne gradi isključivo na pozornicama i pjesmama. Stoga ni ne čudi da u nadi da budu zamijećene naše zvijezde posežu za svim mogućim alatima. Ovo je ljeto medijsku prašinu podigao sukob Šimleša-Bačić nakon što je pisac pjevačicu javno optužio za nemoral i loš utjecaj na djevojčice.

Seks prodaje, jasno je svima, a domaća scena obiluje damama koje vole pokazati baš sve. Društvene mreže Maje Šuput, Lane Jurčević, Severine, Jelene Rozge, Lidije Bačić, Nives Celzijus prepuni su vrućih fotografija - što poslovnih, što privatnih. A da se jedno s drugim odlično može iskoristiti u svrhu ispunjenja svog cilja zna i Nives Celzijus.

"Smatram da je nepravedno da me se stavlja u koš isključivo s osobama koje će smisliti neku glupu izjavu samo da bi se pojavile u novinama, a nemaju jasan cilj zašto to rade", kaže Nives koja točno zna što želi i može dobiti objavom primamljive i mnogim muškarcima, ali i ženama oku ugodne fotografije.

