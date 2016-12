Prvi siječnja idealan je dan za novi početak. Vrijeme je to kada odlučno počinjemo s ostvarivanjem novogodišnjih odluka! Prestajem pušiti, počinjem štedjeti, vježbat ću redovito. Lista je dugačka. Novogodišnja odluka Maje Šuput da se u 2016.-oj zaljubi, urodila je plodom. Iako još uvijek nisu službeno potvrdili svoju vezu, Maja i Marko nerazdvojni su i nasmijani. Domaće smo zvijezde upitali koje su njihove novogodišnje odluke.

''Moja novogodišnja odluka je odluka da nemam novih odluka. Ja ti nisam baš jak u nekakvim promjenama, u donošenju nekih novih svojih rituala, životnih ili dnevnih'', kazao je Ivan Zak.

''Recimo, mijenjala bih to da imam malo više vremena za sebe. Da ne jurim stalno za poslom!'', priznala je glumica i pjevačica Sementa Rajhard.''Možda malo više odmarat'', kazao je pjevač Mario Budiščak. ''Pušač nisam da bih se odrekao pušenja, isto alkohol ne pijem, tako da ne znam čega da se odreknem'', priznao je Ivan Zak.



Ipak, nekima je ova nezdrava navika još uvijek trn u oku. Prvi siječnja čini se kao idealna satnica za novi početak bez dima cigareta. ''Ja prestajem pušit! Opet!'', priznao je glumkac Savko Sobin. ''A ja sam prestala pušit! Opet!'', dodala je glumica Tihana Lazović. ''Da se ostavim pušenja. To mi je već jedno 5 ili 6 jubilarni put, ali sad sam odlučio stvarno. Pokušat ću svojim primjerom uništit duhansku industriju'', kazao je glazbenik Mario Bujanović



Odlučni u svojim novogodišnjim odlukama, no nekima, za promjenu, ne treba okrugli datum.''Kad odlučim, mijenjam nešto tog momenta u tom danu, ne čekam neke posebne dane i posebne trenutke, ja sam čovjek od šljake, kad nešto odlučim onda se tog primim, ne treba mi 01.01.'', priznala je glazbenica Lana Jurčević.

''Znači sad, ovog trena ću nešto promijenit! Hvala Bogu ne pušim, ne pijem.Dobro, gle, ne pijem sama, s ekipom to je druga stvar,' 'kazala je Senmenta Rajhard. Za razliku od onih koje nove odluke provode tog trenutka kada je donesu, nekima je početak tjedna ili mjeseca nužno potreban za novi početak.



''Ja sam inače uvijek i u školi bio kampanjac, evo stvarno priznajem. Uvijek je bilo zadnjih 5 minuta, uvijek se učilo zadnjih dva tjedna ali što se tiče ovih nekih odluka uvijek mi treba ili ponedjeljak ili neki datum, ili 01.01..'', kazao je Budiščak. ''Više volim kraj prvog mjeseca pa napravit nekakve odluke jer mi u prvom mjesecu ništa ne ide. Nekako je depresivan'', priznala je glumica Ana Maras Hermander.

Ako poput Kedže pripadate kategoriji pesimista, ovog puta novogodišnje odluke zaobiđite. ''Odluke su precjenjene, ionako znamo da odustanemo od njih nakon 15 dana, tako da prestanimo se lagat ljudi. Sve je isto samo počinje još jedna godina gdje smo oni stari, možemo se malo potrudit promijenit ali u mom slučaju će bit da nema odluka i onda nema razočaranja'', priznao je pjevač Damir Kedžo.



Bez obzira na to počnete li od prvog siječnja ili od nekog nevažnog utorka poslijepodne, u svojim odlukama da se promijenite nabolje - ne odustajte.

