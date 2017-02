Nema odmora za Nedu UKrden, najsexy baku Balkana. Posljednji u nizu hitova njezin je novi singl ''Kaldrma''. Radi Neda punom parom, a ne krije da s osmijehom korača sedmim desetljećem pa joj ne pada teško fotografirati se i u kupaćem kostimu. ''Naravno da sam njegovana žena i da vodim računa prije svega o zdravlju. Drugo, moram da vodim računa o kondiciji fizičkoj, vježbam, treniram, vodim računa kako se hranim, ali iznad svega to je ono što nosiš u sebi'', otkrila je Neda Ukraden za IN Magazin.

Iako mnogi misle da se podvrgnula brojnim korekcijama, Neda tvrdi da je potpuno prirodna. Ne zazire od estetske kirurgije, no smatra da mlade djevojke ipak pretjeruju s napumpanim oblinama. ''Te obline i to što se radi sa djevojkama, pogotovo mladim curama, sorry, meni to nije lijepo. Ja se uvijek ponosim sobom!'', otkrila je Neda Ukraden koja smatra kako u Srbiji djevojke zaista malo pretjeruju.

''Užas! Koliko je to jedan nesretan trend! To je malo nekultura, lažni idoli, nametanje lažnih slika sreće koje misle da će možda tako ako budu grudi broj 8, usta broj 12, da će se odmah udati za milijunaša, nogometaša ili kontroverznog biznismena'', kroz smijeh je komentirala Neda i otkrila tko je prema njezinom mišljenju pravi muškarac. ''Ja kažem, daj nekog da je onako muško, da zna jahati, pilotirati..to sve zna Putin. Gledala sam kako gasi neki požar, pa igra nešto s nekim konjima. Ovi su naši kao amebe! Pa šta će mi muško ameba! Šta ću od amebe! Ništa, aftershave i ćao zdravo!'', kazala je Neda koja, kaže, vrlo brzo prokuži one udvarače koji bi htjeli da ih uzdržava. ''Ja njih nanjušim, neće taj uz mene! Ne treba to meni. Mlad i lijep , a da Nedica ide radit i pjevat, a on će ležatI!'', kazala je Neda.

Nedina najveća sreća su njezini unuci. Trogodišnji Dušan i petogodigodišnje blizanke Aleksandra i Neda njezin su centar svijeta. ''I jedna i druga je na babu. Ova je pametnica, crta piše, a ova šminkerica. Hoće bit pjevačica, hoće s babom u televizor'', otkrila je Neda. Slavna baka prije 50 godina vjerojatno nije ni sanjala da će biti ovako uspješna. Naime, upravo je tada započela svoju karijeru.

''Ovo među nama u povjerenju, nemoj nikome reć! Znači, ove godine je 50 godina od kada je Neda Ukraden snimila svoju prvu pjesmu. Tako da ću ja slaviti svojih prvih 50'', priznala je Neda.

Neda priprema i veliki koncert u Zagrebu, na kojem će sa svojim obožavateljima proslaviti tu okruglu obljetnicu.

