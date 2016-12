Kada je Dalila Samsonu odrezala kosu, za njega je to bio kraj. Izgubio je snagu. Mnogi muškarci razumiju Samsonovu tragediju jer je gubitak kose jedan od njihovih najvećih strahova. No mi smo odabrali muškarce kojima je upravo manjak kose najveći adut. Provjerite tko je na listi najseksi ćelavaca.

Uz neosporan glumački talent na daskama koje život znače, teško je ne zamijetiti njegovu fizičku pojavu. Mislavu Čavajdi su zasigurno barem jednom u životu i žene i muškarci zavidjeli na disciplini kojom se brine o svojem tijelu.

"Tijelo, teretana, taj cijeli film oko njega uvijek je malo tajnovit, uvijek je onako mrk, frajerski gard ima, mislim da se to ženama sviđa", rekla je Snježana Mehun o Čavajdi. On se, pak, s gubitkom kose nosi sasvim dobro! "Nekako sam najlakše to prebrodio, Bogu hvala", kazao je Čavajda.

Plavi uvojci bili su njegov zaštitni znak, a onda se u ranim dvadesetima, nakon služenja vojnog roka, Rene Bitorajac suočio s gubitkom kose te se na prvu teško s time nosio. "Osim što se vidi da vježba i da je fantastično građen, sviđa mi se što je duhovit. To mi je jedna dodatna doza seksipila", ocijenila je Mehun.

Među omiljenim ćelavcima svakako je i Domagoj Jakopović Ribafish. Odličan smisao za humor i britak jezik doveli su strasnog gurmana na našu listu. A britak jezik krasi i sljedećeg gospodina. Njegov glas svima je dobro poznat. Danijel Bilić ljepotan je uz kojeg se bude tisuće obožavateljica.

"Gdje se on kreće, gdje je bio do sada? Možda da ipak bude malo više na televiziji, obzirom na taj seksi glas, mislim da je jako televizičan", rekla je Mehun. Obožavateljica hvale i tenisača Ivana Ljubičića, koji je oduvijek zračio seksipilom.

