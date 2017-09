Na pripremama za veliku završnicu izbora Miss Hrvatske neke kandidatkinje pokazale su celulit što stroga modna agentica Tihana Harapin Zalepugin nikako ne odobrava.

Finalistice izbora Miss Hrvatske, uz zanosnu ljepotu, moraju briljirati i u pet kategorija u kojima skupljaju bodove. Jedna od njih je Top model. Mentorica Tihana Harapin Zalepugin djevojke je podučila kako na pisti zasjati poput vrhunskih modela.„Definitivno jedna žena koja izaziva u osobama neko poštovanje, ja bih rekla strahopoštovanje“, kaže Marija Vujević.

Modna agentica, koju mnogi uspoređuju s likom Mirande iz filma ''Vrag nosi Pradu'', s hodom pojedinih kandidatkinja nije bila baš prezadovoljna. „Kad smo krenuli prvi catwalk, za neke sam mislila ''Ajme majko, tu se neće baš moći puno napraviti!'', iskrena je Tihana.

Pobjedu i izravni plasman u superfinale odnijela je Miss Ličko-senjske županije. Najjači joj je adut visina.

„Imam 185 cm, a sad ovisi koja je veličina štikle, ali većinom nosim štikle koje imaju 10 centimetara, to znači negdje 195“, kaže Tea Mlinarić.

Upravo je visina često presudan faktor, koji jednu ljepoticu istakne u moru drugih. „Djevojka danas ispod 177 mislim da nema što tražiti u modnom svijetu, osim ako ima izuzetno zanimljivu ili lijepu glavu. Bokovi iznad 90 centimetara ne dolaze u obzir! “, kaže Harapin Zalepugin.

Kako bokovi ne bi prelazili zadane proporcije, valja izbaciti slatko, masno i kalorično iz dnevnog menija. No ovim damama to ne pada na pamet. „Ne opazim na te stvari, ali mislim da bi stvarno trebala“, kaže Michelle Korenić. „Jedemo sve normalno kao i svi ostali. Ne držimo nikakve dijete. Dobile smo jednom četiri palačinke i sve četiri smo smazale“, dodaje Ivana Grgurević.

Mnoge žene muku muče i s najvećim neprijateljem ženskih nogu i stražnjice - celulitom. „Celulit se ne bi trebao tolerirati i ima ga, nažalost. Ja ne znam zašto, da li je to pitanje hormona i današnja generacija ima dosta problema sa hormonima. Vidjela sam i ovdje djevojke koje ga imaju“, kaže Tihana.

Budući da na pisti i fotografijama izgledaju besprijekorno, pitamo se pribjegavaju li kakvim trikovima ili drastičnim ''fotošop'' zahvatima! „Mi manekenke moramo imati mjere 90-60-90 i kod nas vam toga nema. To rade modeli a ne manek“, kaže Tea Mlinarić.



