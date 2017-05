Dalmatinski kralj Mišo Kovač priznao je da se opušta uz turske uspješnice na Novoj TV.

Dvije legende na istom mjestu. Mišo Kovač i Milo Hrnić doslovno su zapalili prepunu splitsku Rivu."Ja ne bih ni pjevao da mi nije svugdje puno, nema šanse. Ja sam 52 godine na sceni i ne bih pjevao, ali meni dolaze i mladi i stariji i svi", kaže pjevač Mate Mišo Kovač za IN Magazin.

Bitno je Miši da njegove pjesme publika još uvijek pjeva na sav glas. Prisjetio se i zlatnih vremena za koja kaže da će malo tko takav uspjeh ponoviti. "Ja sam u Splitu pobijedio 1971., prodao 500 tisuća ploča - 5 nagrada i jedan put sam bio treći. Dođu tri novinara i kažu kako to Mišo da si treći, a ja im kažem moja pjesma je treća ja sam uvijek prvi", dodaje Mišo.

Kad ne pjeva, Dalmatinski kralj opušta se u vlastitom domu pred televizorom, a da smo imali ekskluzivni intervju nije iznenađenje jer Mišo ne krije ljubav prema Novoj TV. "Najviše cijenim Novu, jer se vi borite za istinu. Slučajno sam pogledao ovu tursku seriju Tuđi život. Sutra sam već tražio Novu. Skinuo bih ton da ne slušam turski, ali sam gledao“, kaže Mišo.

Uz rame Miši svojim bezvremenskim hitovima publiku je zabavljao i dubrovački slavuj Milo Hrnić, koji kaže, najveća mu je nagrada kada vidi mlađe generacije koje pjevaju njegove pjesme.

"Recimo pjesme ove neke satre, ja ih izvodim onako da je to njima bliže, na neki način da je sve to skupa modernije i u tome je cijeli štos", kaže pjevačEnergičnim nastupom Milo je dobio komentare na račun dobrog izgleda, a on priznaje - publika je njegov. "Onoliko ste mladi koliko želite imati svoje energije, ponuditi drugima. To je jedna dvosmjerna ulica, ja sam kao dobra antena, a usput praznim se i punim na ovaj način - trošim se kao što svidite, a publika me puni. To ide obostrano i ja se tako ponašam svejedno koliko godina imam“, dodaje Milo. Upravo tako, godine su samo broj, bitno je kako se čovjek osjeća, a uz dobru atmosferu na koncertima ove dvije legende živjet će vječno.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.