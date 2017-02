Pjevač Miroslav Škoro gostovao je ovog tjedna u emisiji Petkom s Petkom. Poznatom pjevaču domaćini Mia Kovačić i Dalibor Petko pripremili su razne izazove. Jedan od njih bio je i "Ne zaboravi stihove", točnije "Nadopuni stihove". Riječ je o izazovu u kojem je bend započeo pjesmu naših poznatih izvođača, a Škoro je, kad su stali, trebao nastaviti.

Najviše problema Škoro je imao s pjesmom Petra Graše "Moje zlato". Iako je to Grašin veliki hit, čini se da Škoru baš i ne zanima glazbeni opus splitskog pjevača.

Iz nezgodne situacije Škoro se pokušao izvući svojom domišljatošću pa je stihove "Tko će nego ja moje zlato ljubit" dovršio riječima "Neće nitko, ja ću ga ubit". I izazvao salve smijeha u studiju.

Kako je to sve izgledalo pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.