Mlada pjevačica Mia Dimšić gostovala je u ovotjednoj emisiji Petkom s Petkom. Talentirana glazbenica otpjevala je svoj hit "Život nije siv" i otkrila još jedan skriveni talent. Osim što sjajno pjeva, Mia i svira pa je tijekom nastupa svoj božanski glas upotpunila zvukom ukulela.

Svojom izvedbom oduševila je svojtu imenjakinju Miu Kovačić i Dalibora Petka, ali i Miroslava Škoru koji je također gostovao u emisiji. Ovako nešto ne viđa se, a i ne čuje često! Izvedba od koje se ježi dokazuje da njezino vrijeme tek dolazi.

