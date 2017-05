Iako kaže da ga kritike ne diraju Marko Tolja obračunao se sa zlim komentatorima.

Iako mu je teško povjerovati kako je prošlo puno desetljeće, Marko Tolja prisjetio se svojih početaka i kritika koje su ga pratile. Nakon gostovanja u žiriju showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', za IN Magazin je priznao bi li se usudio stati pred žiri i publiku u minicama i štiklama.

Nastup Marija Rotha proteklog je vikenda ujedinio publiku i žiri koji ga je nagradio najvećim ocjenama. Dvanaest bodova dao mu je i pridruženi član Marko Tolja.

"Dvije je uloge morao odraditi, s druge strane je super otpjevao i jednu i drugu i bio toliko smiješan i zabavan da me to iznenadilo koliko je zapravo glumstven", kaže pjevač Marko Tolja.

Najviše ga je ipak iznenadio talent Nives Celzijus, a uživa u nastupima Dalibora Petka kojeg obožava gledati kako se preznojava u ženskim transformacijama.

"U njegovim emisijama mi je uvijek nekakve izazove davao i maltretirao me, pod navodnicima, da ga s takvim guštom sad gledam kako se tamo glupira da mi je to jako zabavno", dodaje Tolja.

No ono što možda ne znate je da se Marko umalo i sam pojavio u ovoj sezoni kao kandidat.

"Triput su me čak zvali, ali sam odbio sva tri puta jer prvo imam puno drugih obaveza, drugo, imitacija mi ide dosta dobro, moram reći, ali ne znam baš bi li se usudio ući u štikle i u minice i tu varijantu, nisam baš taj lik, ali nikad se ne zna. Ali ne znam jesam li dovoljno lud, a za ovu emisiju moraš biti malo lud", kaže Tolja.

Najviše ga, kaže, brinu uloge poput one Petkove, kojoj se najviše nasmijao.

"Polugola ženska, ne znam jesam li lik za to, ja jesam veseljak i volim se zabavljati i zabavljati druge, ali ne znam baš koliko bi pred cijelu naciju mogao tako izaći. Moji bi na to vrištali od smijeha, to je sigurno jer što se više ja glupiram, to je njima zabavnije", izjavio je pjevač.

Bodovanje i kritiku na vlastiti račun bi lako podnio jer, šali se, s tim barem ima iskustva.

"Puno puta je toga bilo i još uvijek toga ima, ali kažem, ja to ne uzimam uopće k srcu niti više čitam. Kritiku apsolutno primam ako je konstruktivna i ako se iz nje može nešto izvući, ove neke čisto zločeste ni ne čitam jer mislim da to nema smisla, znamo svi kakvi ljudi to pišu, tako da me to uopće ne dira", poručuje Tolja.

Ono što nikako ne shvaća je zašto ljudi zabavni show shvaćaju toliko ozbiljno. "Najlakše je pljuvat pod nekakvim nickname-om, kad si anoniman, kad nitko ne zna tko si i što si i na internetu napisati nešto ružno, to je najlakše, ako već želiš pljuvati i nekoga kritizirati, onda reci tko si, pa onda budi faca i onda pljuj, ovo je najlakše. Mislim da su to ljudi koji stvarno nemaju pametnijeg posla u životu za raditi i dosta su očito isfrustrirani iz nekih drugih razloga i onda sve što im ostaje je pljuvanje", dodaje pjevač.

A njegov glazbeni put koji ovih dana puni okruglo desetljeće nije bio nimalo lak."Možda je malo teže nego da odeš sad niz struju, ali ja se ovim poslom nisam počeo baviti niti radi toga da budem poznat niti da zaradim neku veliku lovu na brzinu nego zato jer je to moj životni poziv.

Bilo je dosta odbijanja na početku, ali sam bio tvrdoglav, glavom sam rušio dosta zidova. I evo, na kraju se isplatilo, nisam nikakve kompromise morao raditi, živim od glazbe koju najviše volim, mislim da je to najljepše što ti se u životu može dogoditi", kaže Tolja.

Iako su mnogi smatrali da za njegov stil nema sluha na domaćoj sceni, Marko ovih dana snima novi album i živi svoj san. Iako je pokušao i završiti fakultet, kad je karijera krenula uzlaznom putanjom, roditeljima je na vrlo jednostavan način objasnio čime se u životu želi baviti.

"Kad su vidjeli moj prvi koncert, kad su me vidjeli na pozornici, onda su rekli nakon toga da se moram ovime baviti i ničim drugim. Moraš pratiti svoje srce, raditi što najviše voliš, pa će se to isplatiti i biti svoj, što je najbitnije", zaključio je Tolja.

