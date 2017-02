Uoči Porina, nominiranog Marija Petrekovića posjetili smo ondje gdje ovih dana provodi najviše vremena - na setu showa "Tvoje lice zvuči poznato". Nominacija je, kaže, i njega iznenadila.

"Mogu vam reći da ste me ugodno iznenadili s tom informacijom, još sam u šoku, ne znam što bi... U jednom trenutku sam radostan, a u jednom trenutku, ne mogu reći, malo sam i zatečen", govori Mario Petreković za IN magazin.

Ovog multitalentiranog i uvijek dobro raspoloženog Bjelovarčanina nemoguće je uhvatiti na krivoj nozi. "Zapravo u šoku sam još skupa sa svojom obitelji koja još uvijek ne zna ovo jer ja u životu nisam diplomu dobio. Ovo je stiglo doma lijepo u onoj kožnoj futrolici lijepoj, cjevastoj, s poklopcem", otkriva Mario koji je nominiran u kategoriji najboljeg debitanta godine.

"Teško se nositi s time. U 45 godini biti debitant opet, to je ponovna mladost kojoj se svi veselimo, ali pitanje je jesam li ja spreman na ponovnu mladost", kaže Mario.

Iako je s Baby Dooksom prije dvije godine sudjelovao u projektu Yogurth, njegov singl ''Nerviram se'' prvi mu je samostalni uradak.

"Pjesma je čisto terapeutske naravi napravljena je i napisana je za djecu i bolesne", otkriva Mario i dodaje da je nastala u samo 3 i pol minute.

